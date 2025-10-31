Muğla stadına kavuşuyor

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta son maçında deplasmanda Adana 01 FK’ya yenilip zirve yarışında yara alan Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Manisa FK’yı 2-0 mağlup ederek tur atladı. Moral bulan ve yoluna devam eden Ege temsilcisi, sezon başından beri hasret kaldığı stadına hafta sonu kavuşmanın heyecanını yaşayacak. Pazar günü ligde Elazığspor’u konuk edecek yeşil-beyazlılar müsabakayı yenileme çalışmaları sona eren Muğla Atatürk Stadı’nda oynayacak.
