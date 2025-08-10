Adana 01’de hedef sampiyonluk

Sabah Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu'nu ziyaret eden Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekibi Adana 01 FK Başkanı Menderes Kutlu, şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduklarını söyledi. Başkan Menderes Kutlu, "Adana'nın yükselen değeri, halkın takımı bu sene Nesine 2. Lig'de şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e çıkacak" dedi. Yeni sezon için her mevkiye nokta transferler yaptıklarının altını çizen Başkan Kutlu, "Takımın başına Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Bekir İrtegün'ü getirdik. Kadro mühendisliğini çok iyi yaptık. Kaleci eksiğimiz vardı onu da en yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Adana'nın futbolda yeni bir heyecana ihtiyacı var. Bu heyecanı da Adanalılara biz yaşatacağız. Çünkü ayakta kalan tek takım biziz. Ligin ikinci haftasında evimizde oynayacağımız Ankaragücü maçına tüm Adanalıları bekliyoruz" diye konuştu.