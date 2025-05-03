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Haberler TFF 2. Lig Altay 3-0 Kırklarelispor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Altay 2. Lig'e galibiyetle veda etti

Altay 3-0 Kırklarelispor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Altay 2. Lig'e galibiyetle veda etti

2'nci Lig Beyaz Grup'ta iki hafta önce küme düşmesi kesinleşen Altay, sezonun son maçında evinde Kırklarelispor'u 3-0 mağlup ederek lige 3 puanla veda etti.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 17:23
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Altay 3-0 Kırklarelispor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Altay 2. Lig'e galibiyetle veda etti

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 19'uncu dakikada Yusuf Tekin'in golüyle öne geçti. Bu dakikada sağdan Onur Efe'nin yerden ortasında ceza sahasındaki Yusuf düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

85'inci dakikada ev sahibi ekipten Caner yaklaşık 30 metreden sağ ayağıyla müthiş vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. 88'inci dakikada Altay farkı 3'e çıkardı. Onur Efe'nin yaklaşık kullandığı frikikte top barajın üstünden filelere gitti: 3-0. Bu sonuçla toplam 9 puanı silinen Altay sezonu 25 puanla 17'nci sırada tamamlarken, Kırklarelispor 40 puanda kalıp ligi 11'inci basamakta bitirdi.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Ertuğrul Kosterelioğlu Berkay Salman, Batuhan Bıyıklı

ALTAY: Ulaş - (Dk. 80 Galip), Yusuf, Salih, Yunus, Kuban, Özgür (Dk. 80 Caner), İsa (Dk. 63 Özay), Ege (Dk. 63 Arda), , Onur Efe, Mehmet Nur (Dk. 80 İbrahim), Onur Yıldız

KIRKLARELİSPOR: Erkam - Bedirhan, Batın, Rüzgar (Dk. 46 Batın), Yücel, Emir (Dk. 62 Denizhan), Emre (Dk. 46 Berke), Ertuğrul, Hozan, Bilal, Cemil

GOLLER: Dk. 19 Yusuf, Dk. 84 Caner, Dk. 88 Onur Efe (Altay)

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