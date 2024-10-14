Yumruklu kavga

Battalgazi Belediyesi Salonu'nda 3 adayın yarıştığı kongrede yeni başkan Şahin Altunok oldu. Mevcut başkan Adil Gevrek'in yeniden aday olmadığı genel kurulda yaşanan kavganın ardından verilen ara sonrası seçimlere geçildi. Başkan adaylarının sırayla söz alarak vaatlerini açıkladığı seçimde daha sonra gidilen oy kullanımında Şahin Altunok 115 delegenin oyunu alarak kulübün yeni başkanı seçilirken, diğer adaylar Ümit Bayram 51 ve Ahmet Özköse ise 27 oy alabildi.

BORÇ 744 MİLYON TL

Şahin Altunok'un yeni yönetimde Turgut Koç, Ali Köklü, Deniz Kutlu, Mehmet Coşer Gömüç, Coşkun Yedekçi, Barış Görkem Göksu, Aykut Salih Arıkboğa, Şahin Yusuf, Abdullah Özatilla, Perihan Bozkurt, Mahmut Özbaysar, Talat Bağlan, Hüseyin Gültekin ve Aziz Ekici yer alıyor. Öte yandan bugün gerçekleştirilen genel kurulda Yeni Malatyaspor kulübünün toplam borcunun 744 milyon lira olduğu da açıklandı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başkanın konuşması sırasında bazı delegelerin başkana sataşması ile ortam bir anda gerildi. Başkan Gevrek'in yakınlarına saldırılması ile alevlenen kavgaya bahçede bulunan taraftarlar da müdahil olmak istedi. Polis ekiplerinin müdahale ettiği gerginlik sırasında 3 taraftar gözaltına alındı.

ALTUNOK DÖNEMİ

OLAYLI kongrede verilen aranın ardından yapılan seçimde, başkanlığına Şahin Altunok getirildi. Altunok, yeni bir Futbol vizyonu için Yeni Malatyasporlulardan alacakları güçle çalışacaklarını ifade etti. Yönetim kurulu, Turgut Koç, Ali Köklü, Deniz Kutlu, Mehmet Coşer Gömüç, Coşkun Yedekçi, Barış Görkem Göksu, Aykut Salih Arıkboğa, Şahin Yusuf, Abdullah Özatila, Perihan Bozkurt, Mahmut Özbaysar, Talat Bağlan, Hüseyin Gültekin ve Aziz Ekici'den oluştu.