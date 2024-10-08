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Nazilli 3 puan aldı 3 oyuncu yitirdi
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Arnavutköy Bld'yi 2-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetini alan Nazillispor'da iki futbolcunun sakatlanması, bir oyuncunun da kırmızı kart görmesi moralleri bozdu. Siyah-beyazlılarda arka adalesinde yırtık şüphesi olan kaleci Mustafa 3 hafta yok. Stoper Oğuzhan Andaç'ın çağraz bağları koptu. koptu. Furkan Balaban da kırmızı kart gördü, cezalı oldu.
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