Altınordu'da gurbetçi transfer kararı

TFF 2'nci Lig'de mücadele edeceği yeni sezonda bu kez iddialı bir kadro kurması beklenen Altınordu'nun transferde gurbetçi oyunculara odaklandığı vurgulandı.

A takımın yarışmacı haklarını satmak için kolları sıvayan Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın satış gerçekleşse de gerçekleşmese de altyapı ağırlıklı kadronun gurbetçi futbolcularla takviye edilmesine karar verdiği belirtildi. Özellikle Almanya'da oyuncu arayışlarını sürdüren kırmızı-lacivertlilerin, Türkiye'de forma giyen yerli oyuncularla ilgilenmediği ifade edildi. Geçen sezon Almanya'da alt liglerde oynayan santrfor Keni Var Uzun'u kadrosuna katan Altınordu'da bir diğer golcü İlkan Sever ise Hollanda'da futbol eğitimi alıp, Altınordu'da profesyonel olmuştu. Transferle kulübe gelen gurbetçi Onur Toprak'la ise yollar ayrıldı.