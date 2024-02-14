Denizlispor'da antrenman boykotu!

Ekonomik sıkıntılar yaşayan ve TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor'da flaş bir gelişme yaşandı. Grupta 3. Lig'e düşme hattından bir türlü kurtulamayan yeşil-siyahlılarda kulüp personeliyle birlikte 4 aydır maaş alamadıkları belirtilen futbolcuların paraları ödenmezse 18 Şubat Pazar günü oynanacak Fethiyespor maçına kadar antrenmanları boykot edecekleri öğrenildi. Kendi aralarında toplantı yapan futbolcuların şehrin ileri gelenlerine çağrıda bulunarak kulübe sahip çıkılmasını istedikleri kaydedildi.