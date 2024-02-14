Haberler TFF 2. Lig Denizlispor'da antrenman boykotu!

Denizlispor'da antrenman boykotu!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta transfer yasağı nedeniyle altyapı takviyeli kalan kadrosuyla sezonun ikinci yarısında hiç galip gelemeyerek üst üste ikinci kez küme düşme korkusu yaşayan Denizlispor'da futbolcular da kazan kaldırdı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 12:04
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Denizlispor'da antrenman boykotu!

Ekonomik sıkıntılar yaşayan ve TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor'da flaş bir gelişme yaşandı. Grupta 3. Lig'e düşme hattından bir türlü kurtulamayan yeşil-siyahlılarda kulüp personeliyle birlikte 4 aydır maaş alamadıkları belirtilen futbolcuların paraları ödenmezse 18 Şubat Pazar günü oynanacak Fethiyespor maçına kadar antrenmanları boykot edecekleri öğrenildi. Kendi aralarında toplantı yapan futbolcuların şehrin ileri gelenlerine çağrıda bulunarak kulübe sahip çıkılmasını istedikleri kaydedildi.

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