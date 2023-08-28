Haberler TFF 2. Lig Altınordu'ya Nazilli şoku

Altınordu'ya Nazilli şoku

TFF 2. Lig Beyaz Grup ilk hafta mücadelesinde Altınordu, Nazilli Belediyespor’u konuk etti. Aydın temsilcisi, iki kez geriye düştüğü maçtan 3-2’lik zaferle ayrıldı. Nazilli Belediyespor’a 3 puanı getiren golleri Berkant, Ahmet ve Barışcan kaydetti. Geçen sezon 1. Lig’e veda eden Altınordu’nun sayılarını ise Alperen ve Sami attı. Sezona 3 puanla başlayan Nazilli Belediyespor gelecek hafta Beyoğlu Yeni Çarşı’yı ağırlayacak. Altınordu ise bay geçecek.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Altınordu'ya Nazilli şoku
TFF 2. Lig Beyaz Grup ilk hafta mücadelesinde Altınordu, Nazilli Belediyespor'u konuk etti. Aydın temsilcisi, iki kez geriye düştüğü maçtan 3-2'lik zaferle ayrıldı. Nazilli Belediyespor'a 3 puanı getiren golleri Berkant, Ahmet ve Barışcan kaydetti. Geçen sezon 1. Lig'e veda eden Altınordu'nun sayılarını ise Alperen ve Sami attı. Sezona 3 puanla başlayan Nazilli Belediyespor gelecek hafta Beyoğlu Yeni Çarşı'yı ağırlayacak. Altınordu ise bay geçecek.
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