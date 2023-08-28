Altınordu'ya Nazilli şoku

TFF 2. Lig Beyaz Grup ilk hafta mücadelesinde Altınordu, Nazilli Belediyespor’u konuk etti. Aydın temsilcisi, iki kez geriye düştüğü maçtan 3-2’lik zaferle ayrıldı. Nazilli Belediyespor’a 3 puanı getiren golleri Berkant, Ahmet ve Barışcan kaydetti. Geçen sezon 1. Lig’e veda eden Altınordu’nun sayılarını ise Alperen ve Sami attı. Sezona 3 puanla başlayan Nazilli Belediyespor gelecek hafta Beyoğlu Yeni Çarşı’yı ağırlayacak. Altınordu ise bay geçecek.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ilk hafta mücadelesinde Altınordu, Nazilli Belediyespor'u konuk etti. Aydın temsilcisi, iki kez geriye düştüğü maçtan 3-2'lik zaferle ayrıldı. Nazilli Belediyespor'a 3 puanı getiren golleri Berkant, Ahmet ve Barışcan kaydetti. Geçen sezon 1. Lig'e veda eden Altınordu'nun sayılarını ise Alperen ve Sami attı. Sezona 3 puanla başlayan Nazilli Belediyespor gelecek hafta Beyoğlu Yeni Çarşı'yı ağırlayacak. Altınordu ise bay geçecek.