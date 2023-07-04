Haberler TFF 2. Lig Rüzgar Menemen’e

Rüzgar Menemen’e

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen FK, geçtiğimiz sezon Şanlıurfaspor'la 1.Lig'e yükselme başarısı gösteren ve 20 gol atarak gol kralı olan 28 yaşındaki Kemal Rüzgar'ı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 06:50
Rüzgar Menemen’e
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen FK, geçtiğimiz sezon Şanlıurfaspor'la 1.Lig'e yükselme başarısı gösteren ve 20 gol atarak gol kralı olan 28 yaşındaki Kemal Rüzgar'ı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Ufak pürüzlerin giderilmesi durumunda transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.
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