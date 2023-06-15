Bucaspor Şanlıurfaspor maçı CANLI İZLE

TFF 2. Lig play-off final maçında İzmir temsilcisi Bucaspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geliyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Zorbay Küçük düdük çalıyor.
İki takım da TFF 1. Lig'e yükselmek adına kozlarını paylaşıyor.
Bu kritik maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
ASpor CANLI YAYIN
BUCASPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Bucaspor: Kıvanç, Erhan, Abdullah, Onur, Çağrı, Furkan, Berke, Ahmet, Saruhan, Erhan, Fuat
Şanlıurfaspor: Aydın, Seyit, Abdulsamet, Mehmet Yiğit, Feyyaz, Cumali, M.Alp, Erkam, Mert, Behlül, Kemal
BUCASPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bucaspor - Şanlıurfaspor mücadelesi saat 19.00'da başladı. Mücadele A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.