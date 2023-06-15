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Bucaspor Şanlıurfaspor maçı CANLI İZLE

TFF 2. Lig play-off final maçında Bucaspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak müsabakada İki takım TFF 1. Lig'e yükselebilmek adına kozlarını paylaşıyor. Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 18:56 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 19:00
Bucaspor Şanlıurfaspor maçı CANLI İZLE

TFF 2. Lig play-off final maçında İzmir temsilcisi Bucaspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Zorbay Küçük düdük çalıyor.

İki takım da TFF 1. Lig'e yükselmek adına kozlarını paylaşıyor.

Bu kritik maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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BUCASPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Bucaspor: Kıvanç, Erhan, Abdullah, Onur, Çağrı, Furkan, Berke, Ahmet, Saruhan, Erhan, Fuat

Şanlıurfaspor: Aydın, Seyit, Abdulsamet, Mehmet Yiğit, Feyyaz, Cumali, M.Alp, Erkam, Mert, Behlül, Kemal

BUCASPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bucaspor - Şanlıurfaspor mücadelesi saat 19.00'da başladı. Mücadele A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

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