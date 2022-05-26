Haberler TFF 2. Lig Tarih yazılacak

Tarih yazılacak

Bayburt’u saf dışı bırakarak 2. Lig finaline yükselen Bodrumspor, Karacabey’i de yenerse tarihinde ilk kez 1. Lig’de mücadele edecek.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Tarih yazılacak

TFF 2. Lig play-off yarı finalinde Bayburt'u 3-0 ve 3-1'lik zaferlerle eleyen Bodrumspor, 29 Mayıs Pazar günü tarihi bir heyecan yaşayacak. Karacabey'le karşılaşacak yeşil- beyazlılar, kazanması halinde tarihinde ilk kez 1. Lig sevinci yaşayacak. Bodrumspor'un kadrosunda finaller ve şampiyonluklara alışık Yekta Kurtuluş, Burhan Eşer, Onur Akbay, Egemen Gençalp, Seçkin Getbay gibi isimler yer alıyor. 2017'de Ankaragücü'nü 2. Lig'de şampiyonluğa taşıyan İsmet Taşdemir, "Oyuncularım buraya kadar harika bir şekilde geldi. Tecrübemizi sahaya koyarak son maçı da kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SON BİLET İZMİR'DE

TFF 2. Lig'den yükselecek son takımın belli olacağı final, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak. Karacabey Belediye ile Bodrumspor arasındaki mücadele 29 Mayıs Pazar günü 21.00'de başlayacak. Pendikspor ve Sakaryaspor 1. Lig'e yükselmeyi garantilemişti.

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