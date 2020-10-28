Haberler TFF 2. Lig TFF kulüpleri dinledi

kulüpleri dinledi

ile Misli.com 2. Lig ve 3. Lig kulüpleri Riva’da gerçekleştirilen toplantıda salgın, yayın gelirleri ve kulüpler yasasını konuştu

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 21:04 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
TFF kulüpleri dinledi
ile 2. ve 3. , 2020-2021 sezonuyla ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptı. Riva'da TFF Başkanı 'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya TFF başkan vekilleri , Yılmaz Büyükaydın ve Ali Düşmez, genel sekreter Kadir Kardaş, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri kulüp başkan ve temsilcileri katıldı. Toplantıda, Kovid-19 Sağlık Kurulu rehberi, Kovid-19 PCR testleri, Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbir uygulamaları, yayın gelirleri ve kulüpler yasası taslağı çalışmaları hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.
BİZE ULAŞIN