TFF kulüpleri dinledi

TFF ile Misli.com 2. Lig ve 3. Lig kulüpleri Riva’da gerçekleştirilen toplantıda salgın, yayın gelirleri ve kulüpler yasasını konuştu
TFF 2. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 21:04Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
TFF ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği, 2020-2021 sezonuyla ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptı. Riva'da TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya TFF başkan vekilleri Servet Yardımcı, Yılmaz Büyükaydın ve Ali Düşmez, genel sekreter Kadir Kardaş, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ve yönetim kurulu üyeleri kulüp başkan ve temsilcileri katıldı. Toplantıda, Kovid-19 Sağlık Kurulu rehberi, Kovid-19 PCR testleri, Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbir uygulamaları, yayın gelirleri ve kulüpler yasası taslağı çalışmaları hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.