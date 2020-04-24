Samsunsporlu Ahmet Altın'ın babası corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti
TFF 2. Lig takımlarından Yılport Samsunspor'un deneyimli file bekçisi Ahmet Altın'ın Hollanda'da yaşayan babası Ali Altın, yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.
Yılport Samsunspor'un tecrübeli kalecisi Ahmet Altın'ın babası Ali Altın (70), Hollanda'da corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yılport Samsunspor'un 34 yaşındaki kalecisi Ahmet Altın'ın babası Ali Altın, dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle Hollanda'da hayatını kaybetti.
Ali Altın'ın cenazesi yarın uçakla İstanbul'a getirilip, oradan da memleketi Kırşehir'e götürülerek defnedilecek.
- 24.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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