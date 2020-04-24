Samsunsporlu Ahmet Altın'ın babası corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
24 Nisan 2020, Cuma
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Samsunsporlu 'ın babası corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Samsunsporlu Ahmet Altın'ın babası corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

2. Lig takımlarından 'un deneyimli file bekçisi 'ın 'da yaşayan babası , yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

'un tecrübeli kalecisi 'ın babası (70), 'da corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yılport Samsunspor'un 34 yaşındaki kalecisi Ahmet Altın'ın babası Ali Altın, dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle Hollanda'da hayatını kaybetti.

Ali Altın'ın cenazesi yarın uçakla İstanbul'a getirilip, oradan da memleketi Kırşehir'e götürülerek defnedilecek.

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  1. 24.04.2020
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