Samsunsporlu Ahmet Altın'ın babası corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Galatasaray'da Ryan Donk'un acı günü... Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Covid-19 bir can daha aldı ve sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Ryan Donk'un büyükannesi hayatını kaybetti.