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24 Nisan 2020, Cuma
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Donk'un ! Corona virüsü bir can daha aldı

Donk'un acı günü! Corona virüsü bir can daha aldı

'da 'un ... Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Covid-19 bir can daha aldı ve sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Ryan Donk'un büyükannesi hayatını kaybetti.

'ın Hollandalı futbolcusu 'un büyükannesi corona virüsüne yenildi.

Tecrübeli oyuncu sosyal medyadan paylatığı fotoğrafta şu ifadeleri kullandı;

"Harika bir büyük annemiz vardı. Bu korkunç hastalık, onu bizden çok erken ayırdı ama onun bizi her zaman göreceğini biliyorum. Bedenen yanımızda olmasan da sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Seninle hep gurur duyacağız."


  1. 24.04.2020
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