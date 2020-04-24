Donk'un acı günü! Corona virüsü bir can daha aldı
Galatasaray'da Ryan Donk'un acı günü... Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Covid-19 bir can daha aldı ve sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Ryan Donk'un büyükannesi hayatını kaybetti.
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un büyükannesi corona virüsüne yenildi.
Tecrübeli oyuncu sosyal medyadan paylatığı fotoğrafta şu ifadeleri kullandı;
"Harika bir büyük annemiz vardı. Bu korkunç hastalık, onu bizden çok erken ayırdı ama onun bizi her zaman göreceğini biliyorum. Bedenen yanımızda olmasan da sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Seninle hep gurur duyacağız."
- 24.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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