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Her şey değişiyor! Fatih Terim'in büyük planı deşifre oldu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada yol haritasını çizdi. Radikal kararlar almaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda önümüzdeki sezondan itibaren önümüzdeki 10 yılı kapsayacak flaş hamleler gelecek. İşte Terim'in büyük planı ve yaşanacak olan köklü değişim...

24 Nisan 2020 Cuma 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





