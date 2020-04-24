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Her şey değişiyor! Fatih Terim'in büyük planı deşifre oldu
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada yol haritasını çizdi. Radikal kararlar almaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda önümüzdeki sezondan itibaren önümüzdeki 10 yılı kapsayacak flaş hamleler gelecek. İşte Terim'in büyük planı ve yaşanacak olan köklü değişim...
24 Nisan 2020 Cuma 10:58
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, corona virüsü testi pozitif çıkmıştı ve bu olay camiada üzüntüyle karşılandı. Tecrübeli teknik adam hastalığı atlatır atlatmaz takımdaki mesaisine kaldığı yerden devam etti.
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Kadrodaki oyuncularından hazır olmalarını isteyen Terim'in, bu sezonun kalan yarısının oynanması durumunda şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefliyor.
Kısa vadede şampiyonluğu isteyen Fatih Terim, geleceğin Galatasaray'ını kurmak için de kolları sıvadı.
BÜYÜK PLAN ORTAYA ÇIKTI! Kiralık oyuncuların çokluğu ve 26 yaşı geçmiş isimlerin fazlalığı takımda yaşanacak olan değişime işaret ederken, Fatih Terim'in büyük planı ortaya çıktı.
AVRUPA FATİHİ ÖRNEĞİ Galatasaray, 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı dönemde büyük bir sükse yapmıştı ve takımın başında yine Fatih Terim bulunuyordu.