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24 Nisan 2020, Cuma
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Her şey değişiyor! Fatih Terim'in büyük planı deşifre oldu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada yol haritasını çizdi. Radikal kararlar almaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda önümüzdeki sezondan itibaren önümüzdeki 10 yılı kapsayacak flaş hamleler gelecek. İşte Terim'in büyük planı ve yaşanacak olan köklü değişim...
24 Nisan 2020 Cuma 10:58
Her şey değişiyor! Fatih Terim'in büyük planı deşifre oldu

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, corona virüsü testi pozitif çıkmıştı ve bu olay camiada üzüntüyle karşılandı. Tecrübeli teknik adam hastalığı atlatır atlatmaz takımdaki mesaisine kaldığı yerden devam etti.

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Her şey değişiyor! Fatih Terim'in büyük planı deşifre oldu

Kadrodaki oyuncularından hazır olmalarını isteyen Terim'in, bu sezonun kalan yarısının oynanması durumunda şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefliyor.

Her şey değişiyor! Fatih Terim'in büyük planı deşifre oldu

Kısa vadede şampiyonluğu isteyen Fatih Terim, geleceğin Galatasaray'ını kurmak için de kolları sıvadı.

Her şey değişiyor! Fatih Terim'in büyük planı deşifre oldu

BÜYÜK PLAN ORTAYA ÇIKTI!
Kiralık oyuncuların çokluğu ve 26 yaşı geçmiş isimlerin fazlalığı takımda yaşanacak olan değişime işaret ederken, Fatih Terim'in büyük planı ortaya çıktı.

Her şey değişiyor! Fatih Terim'in büyük planı deşifre oldu

AVRUPA FATİHİ ÖRNEĞİ
Galatasaray, 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı dönemde büyük bir sükse yapmıştı ve takımın başında yine Fatih Terim bulunuyordu.

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