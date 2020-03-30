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30 Mart 2020, Pazartesi
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Samsun'dan kampanya

Başkanı 65 yaş üstü ve yardıma muhtaç kişiler için yardım kampanyası düzenleyeceklerini belirtti.

Başkanı 65 yaş üstü ve yardıma muhtaç kişiler için yardım kampanyası düzenleyeceklerini belirtti. Yıldırım, "Bizim böyle bir projemiz var. Samsunspor olarak biz bir kampanya açacağız. Bakalım kimler ne bağışlayacak? Haftaya düğmeye basıyoruz" ifadelerini kullandı.
  1. 30.3.2020
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