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21 Mart 2020, Cumartesi
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inanıyor

Üç gün izne çıkan ekibinde Başkanı , “Özlediğimiz ’e kavuşacağız” diye konuştu.

1'inci Lig'in iddialı ekiplerinden 'da, Yüksek Başkanı , siyah-beyazlı kulübün tek hedefinin 'e yükselmek olduğunu dile getirdi. Taşpınar, "Süper Lig yolunda futbolcularımızın, camianın ve taraftarın heyecanı devam ediyor. İstenilen ve özlediğimiz Süper Lig'e çıkmayı hepimiz çok istiyoruz. İnşallah bu işin sonu Süper Lig olur" dedi. Öte yandan liglerin koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ertelenmesinin ardından Altay üç gün izne çıktı. Siyah-beyazlı takımın pazartesi gününden itibaren Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde çalışmalarına devam edeceği belirtildi.
  1. 21.3.2020
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