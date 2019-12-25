Başkent Akademi'de Oktay Derelioğlu dönemi
TFF 2. Lig ekiplerinden Başkent Akademi Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevi için Oktay Derelioğlu ile anlaşmaya vardı. Derelioğlu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ankara ekibi Başkent Akademi Futbol Kulübü, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Başkent Akademi'den yapılan açıklamada, Oktay Derelioğlu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Son olarak Tokatspor'da görev yapan Derelioğlu, Antalya kampı ile birlikte takımda görev almaya başlayacak.
- 25.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Başkent Akademi'de Oktay Derelioğlu dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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