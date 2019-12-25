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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Başkent Akademi'de dönemi

Başkent Akademi'de Oktay Derelioğlu dönemi

2. Lig ekiplerinden , teknik direktörlük görevi için ile anlaşmaya vardı. Derelioğlu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

2'nci Lig 'ta mücadele eden ekibi , yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Başkent Akademi'den yapılan açıklamada, ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak Tokatspor'da görev yapan Derelioğlu, kampı ile birlikte takımda görev almaya başlayacak.

  1. 25.12.2019
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