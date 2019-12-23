Batuhan Karadeniz Tuzlaspor'da! - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
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Batuhan Karadeniz Tuzlaspor'da!

ekiplerinden ile yollarını geçtiğimiz günlerde ayıran 28 yaşındaki golcü futbolcu , bir diğer 2. Lig ekibi ile anlaştı.

2009'dan bu yana 10 farklı kulüpte forma giyen 'in yeni takımı belli oldu.

ile yollarını ayıran Karadeniz, Kırmızı Grup takımlarından ile sözleşme imzaladı.

Batuhan Karadeniz ve menajeri Emre Cerrahoğlu, Tuzlaspor'u tercih ettikleri için mutlu olduklarını ifade ettiler.

28 yaşındaki golcü, 2. devreden itibaren Tuzlaspor formasını terletecek.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Bandırmaspor'da bu sezon 14 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 10 gol kaydetti.

  1. 23.12.2019
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