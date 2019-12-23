TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ile yollarını geçtiğimiz günlerde ayıran 28 yaşındaki golcü futbolcu Batuhan Karadeniz, bir diğer 2. Lig ekibi Tuzlaspor ile anlaştı.
2009'dan bu yana 10 farklı kulüpte forma giyen Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli oldu.
Bandırmaspor ile yollarını ayıran Karadeniz, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor ile sözleşme imzaladı.
Batuhan Karadeniz ve menajeri Emre Cerrahoğlu, Tuzlaspor'u tercih ettikleri için mutlu olduklarını ifade ettiler.
28 yaşındaki golcü, 2. devreden itibaren Tuzlaspor formasını terletecek.
KADRO DIŞI KALMIŞTI
Bandırmaspor'da bu sezon 14 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 10 gol kaydetti.
- 23.12.2019
- Galatasaray'a 23'lük süper yetenek! İşte yeni Drogba...
- Kulübün resmi sitesinden açıklandı! Galatasaray'a mı, Fenerbahçe'ye mi transfer olacak?
- Ve hayaller gerçek oluyor! Comolli Mesut ile el sıkıştı
- Radamel Falcao için flaş açıklamalar! Yıllar sonra itirafı etti...
- Ünal Karaman'dan flaş 11 kararı! Konyaspor maçında...
-
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
Toplam 1
Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
-
Halkbank avantajlı: 3-0
Toplam 1
Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
-
Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
Batuhan Karadeniz Tuzlaspor'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.