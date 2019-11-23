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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Bodrumspor seriyi sürdürmek istiyor

Bodrumspor seriyi sürdürmek istiyor

TFF 2. Lig 'ta üst üste 2 galibiyet alan , 13. hafta maçında evinde 'u ağırlayacak. Bodrumspor, Sakaryaspor'u yenip galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

TFF 2'nci Lig 'ta üst üste Anadolu FK'yı evinde 3-0, 'u ise deplasmanda 3-2 yenerek seri başlatan yarın 'u misafir edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Volkan Okur'un yöneteceği maç saat 13.30'da başlayacak. Bodrumspor 14'üncü haftaya 16 puanla 13'üncü sırada girerken, Sakaryaspor ise 17 puanla 9'uncu basamakta.

  1. 23.11.2019
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