Bodrumspor seriyi sürdürmek istiyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 2 galibiyet alan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 13. hafta maçında evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak. Bodrumspor, Sakaryaspor'u yenip galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Niğde Anadolu FK'yı evinde 3-0, Kardemir Karabükspor'u ise deplasmanda 3-2 yenerek seri başlatan Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın Sakaryaspor'u misafir edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Volkan Okur'un yöneteceği maç saat 13.30'da başlayacak. Bodrumspor 14'üncü haftaya 16 puanla 13'üncü sırada girerken, Sakaryaspor ise 17 puanla 9'uncu basamakta.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Bodrumspor seriyi sürdürmek istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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