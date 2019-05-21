Fatih Karagümrük 2-0 Manisa BBSK | MAÇ SONUCU
21 Mayıs 2019, Salı
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2-0 Manisa | MAÇ SONUCU

Fatih Karagümrük 2-0 Manisa BBSK | MAÇ SONUCU

ile Manisa 2. rövanş maçında karşı karşıya geldi. İlk maçı evinde 1-0 kaybeden Karagümrük, kendi evinde Manisa ekibini 2-0 yenerek finale yükseldi.

2. Yarı Final mücadelelerinde , Manisa 'yi ağırladı. Kritik mücadele, A Spor ekranlarından canlı yayınlandı.

2. Lig Play-Off çeyrek finalinde Tuzlaspor'u eledikten sonra yarı finalin ilk maçında Fatih Karagümrük'ü evinde 10 kişiyle 1-0 yenerek avantaj yakalayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, rakibine bugün final için karşı karşıya geldi. Vefa Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı. Fatih temsilcisi finalde Sarıyerspor'u eleyen Sakaryaspor ile karşılaşacak.

  1. 21.05.2019
  2. Güncelleme: 21.05.2019 18:23
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