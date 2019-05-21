Fatih Karagümrük 2-0 Manisa BBSK | MAÇ SONUCU
Fatih Karagümrük ile Manisa BBSK 2. Lig Play Off rövanş maçında karşı karşıya geldi. İlk maçı evinde 1-0 kaybeden Karagümrük, kendi evinde Manisa ekibini 2-0 yenerek finale yükseldi.
2. Lig Play Off Yarı Final mücadelelerinde Fatih Karagümrük, Manisa BBSK'yi ağırladı. Kritik mücadele, A Spor ekranlarından canlı yayınlandı.
TFF 2. Lig Play-Off çeyrek finalinde Tuzlaspor'u eledikten sonra yarı finalin ilk maçında Fatih Karagümrük'ü evinde 10 kişiyle 1-0 yenerek avantaj yakalayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, rakibine bugün final için karşı karşıya geldi. Vefa Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı. Fatih temsilcisi finalde Sarıyerspor'u eleyen Sakaryaspor ile karşılaşacak.
- 21.05.2019
- Güncelleme: 21.05.2019 18:23
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Toplam 1
Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
Fatih Karagümrük 2-0 Manisa BBSK | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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