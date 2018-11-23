Şanlıurfaspor'da Ali Tandoğan dönemi
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    Şanlıurfaspor'da dönemi

    Şanlıurfaspor'da Ali Tandoğan dönemi

    2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da, ile sözleşme imzalandı.

    2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da, ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

    Şanlıurfaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, ile 3 gün önce yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine, daha önce de takımda çalışan Ali Tandoğan'ın getirildiği belirtildi.

    Açıklamada, kulüp tesislerinde başkan Emin Yetim'in de hazır bulunduğu törende Ali Tandoğan'ın, kendisini 1,5 yıllığına sarı-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı ifade edildi.

    1. 23.11.2018 14:04
    2. Güncelleme: 23.11.2018 14:21
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