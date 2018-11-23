Şanlıurfaspor'da Ali Tandoğan dönemi
TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da, teknik direktör Ali Tandoğan ile sözleşme imzalandı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'da, teknik direktör Ali Tandoğan ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Şanlıurfaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Kemal Kılıç ile 3 gün önce yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine, daha önce de takımda çalışan Ali Tandoğan'ın getirildiği belirtildi.
Açıklamada, kulüp tesislerinde başkan Emin Yetim'in de hazır bulunduğu törende Ali Tandoğan'ın, kendisini 1,5 yıllığına sarı-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı ifade edildi.
- 23.11.2018 14:04
- Güncelleme: 23.11.2018 14:21
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Ahmet Bulut, Tolgay Arslan için Beşiktaş ile görüşecek
Toplam 2
Yorum
1903 Ozi'nin yerinde oynayacak tek adam onuda oynatmayan Senol!!! Kulubede oturup dökülen Ozi'yi seyredip bende isyan ederdim. OYNATIN TOLGAY'I.
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Beşiktaş yönetimi kesenin ağzını açtı!
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murat1903 önce maaşları ödeyın
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Eskişehirspor'a dev destek!
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Yorum
Özgür İzmir 3 Milyon borç, nasıl 200 milyona çıktı. Yöneticiler önce bunun hesabını versin. Sonra da Belediyeye kızsınlar. . .
Şanlıurfaspor'da Ali Tandoğan dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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