İki haftalık hazırlık sürecini geride bıraktıklarını belirten Aslan, "Genç bir kadroya sahibiz. Oyuncularımızın bir çoğu geçtiğimiz sezon 1'inci Lig'de forma şansı buldu. Bu onlar için ayrı bir tecrübe oldu. Mevcut kadro yapımızla şu anda mücadele edeceğimiz ligin en genç ekibine sahibiz. Genç arkadaşlarımızın her geçen gün performansları artıyor. Lig başlayana kadar kendimizi daha da geliştirip, sezona iyi bir başlangıç yapmak amacındayız" diye konuştu.



Önlerinde duran en büyük sıkıntının transfer yasağı olduğunu ifade eden Aslan, "Öncelikle mevcut yönetimin iyi niyetli olduğunu belirtmek istiyorum. Onlar da kulübün önünü açmak adına çaba harcıyor. Transfer yasağı koyduran oyuncularla sürekli temastayız. Yasağı kaldıran futbolcuları kamuoyu ile paylaşıyoruz. Şu ana kadar 10'a yakın isim, yasağı hiçbir sorun çıkarmadan kaldırdı. Ben diğer isimlerin de sorun çıkaracağını sanmıyorum. Transfer yasağının kalkacağına inanıyorum" yorumunu yaptı.

Manisaspor 1 Ağustos'ta başlayacak Afyonkarahisar kampı öncesi cumartesi günü Tire ile hazırlık maçı yapacak.