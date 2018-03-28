Bandırmaspor galibiyete kilitlendi – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Bandırmaspor galibiyete kilitlendi

    Bandırmaspor galibiyete kilitlendi

    2'nci Lig karşılaşmasında evinde temsilcisi Altay’ı ağırlayacak olan Bandırmaspor, galibiyete kilitlendi.

    Altay ile arasında 5 puanlık fark bulunan ve deplasmanından aldığı 3 puan ile 6'ncı sıraya yükselen Bandırmaspor, lig lideri Atay'ı pazar günü saat 15:00'da 17 Eylül Stadı'nda misafir edecek. Maç öncesi açıklamalar yapan Bandırmaspor Başkanı Hasan Çakmak, yönetim, teknik heyet, taraftar ve sporcular olarak galibiyet için kenetlendiklerini belirterek, "Altay maçı bizim için bir final özelliği taşıyor. Bu maçın ardından 5 maçımızı da puan kaybetmeden geçersek büyük ölçüde şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Bandırma halkını da takıma destek vermeleri için pazar günü maça bekliyoruz" dedi.

    "BU FIRSATI DEĞERLENDİRMELİYİZ"
    Bandırmaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada Altay'ın karşısına tam kadro olarak çıkacaklarını, sakat ya da cezalı oyuncuları bulunmadığını söyledi. Ertekin, moral ve motivasyonlarının son derece yüksek olduğuna ve galibiyete kilitlendiklerine işaret ederek, "Elimize çok iyi bir fırsat geçti. Bu fırsatı değerlendirerek maçı kazanmalıyız. Bu maçın ardından oynayacağımız 5 maç bizim için final olacak. Önceliğimiz Altay karşısında galip gelmek" dedi.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:37
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