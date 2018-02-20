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    20 Şubat 2018, Salı
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    'da sıkıntısı

    Nazilli Belediyespor'da Fatih Üge sıkıntısı

    TFF 2'nci Lig 'ta geçen hafta Konya Anadolu Selçukspor'a 2-1 kaybeden düşme potasındaki 'da sancısı yaşanıyor. Karşılaşmanın 25'inci dakikasında sağ dizinden sakatlanıp oyuna devam edemeyen tecrübeli kanat oyuncusunun durumunun ilk belirlemelere göre ciddi olduğu öğrenildi. Yarın bir kez daha MR'a girecek Fatih, iç sahada oynanacak Fethiyespor müsabakasına yetişmesi zor. Fatih, bu sezon görev yaptığı 20 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:56
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