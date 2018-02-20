Nazilli Belediyespor'da Fatih Üge sıkıntısı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Konya Anadolu Selçukspor'a 2-1 kaybeden düşme potasındaki Nazilli Belediyespor'da Fatih Üge sancısı yaşanıyor. Karşılaşmanın 25'inci dakikasında sağ dizinden sakatlanıp oyuna devam edemeyen tecrübeli kanat oyuncusunun durumunun ilk belirlemelere göre ciddi olduğu öğrenildi. Yarın bir kez daha MR'a girecek Fatih, iç sahada oynanacak Fethiyespor müsabakasına yetişmesi zor. Fatih, bu sezon görev yaptığı 20 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 11:56
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Kartal tarihi virajda
Toplam 3
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ beşiktaşlı 1977 Bayern senin gruplarda oynadığın 5. sınıf takımlardan değil bil istedim
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Trabzonspor gole hasret
Toplam 1
Yorum
fanatik rıza hoca yusuf yazıcıyı bitirmeyemi calışıyor onu neden 90dakika oynatmıyor anlamak mümkün deyil bitirmeye uğraşıyor seyirciye yuhlatıyor
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Muslera yolcu
Toplam 6
Yorum
Volkan ın eskittikleri Volkan Demirel Muslera rekabetini Mondragon,Sanchis,Franco da olduğu gibi yine Volkan kazandı. En iyi Muslera zorladı ama kısmet ne diyelim.
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