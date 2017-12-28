 Yeni başkan Murat Şahin oldu – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Yeni başkan oldu

    Yeni başkan <a href="/index/murat-sahin?id=737df3c3-453e-4ad4-ae2e-942aa367a042" class="" rel="tag">Murat Şahin</a> oldu

    ?2'NCİ ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Anadolu Bağcılar Spor Kulübü Başkanı oldu.

    Kulüpler Birliğinden yapılan açıklamada, "27/12/17 Çarşamba günü saat 19.00'da Olağanüstü toplanan yönetim kurulumuz, başkanımız Sayın Cengiz Günaydın'ın işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa etmesi üzerine, Anadolu Bağcılar Spor Kulübü başkanı , toplantıya katılanların oybirliği ile tüzüğümüze uygun olarak 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Başkanı olarak seçilmiştir. Sayın başkan , yine tüzükte belirtilen şekilde İcra Kurulu'nu aşağıdaki gibi oluşturmuştur" denildi.

    Murat Şahin'in oluşturduğu İcra Kurulu listesi şu şekilde;
    Başkan: Murat Şahin
    Başkan Yardımcısı - Genel Sekreter: Önder Ege
    Başkan Yardımcısı: Zeki Gül
    Başkan Yardımcısı Mutlu Sarayköylü
    Sayman: Haluk Beyimoğlu
    Üye: Uğur Koçak
    Üye: Ahmet Şahin



    Kaynak: DHA
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:31
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