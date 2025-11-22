Hentbolda şampiyonuz

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları finalinde Kazakistan'ı 34-31 mağlup ederek, ust uste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Bu sonucla birlikte milliler, Konya 2021'de elde ettikleri şampiyonluğun ardından yine buyuk bir gurur ve zafer yaşadı. Ay-yıldızlılar, unvanlarını başarı ile koruyarak tarihe gecti.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları finalinde Kazakistan'ı 34-31 mağlup ederek, ust uste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Bu sonucla birlikte milliler, Konya 2021'de elde ettikleri şampiyonluğun ardından yine buyuk bir gurur ve zafer yaşadı. Ay-yıldızlılar, unvanlarını başarı ile koruyarak tarihe gecti.