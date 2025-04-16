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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Hatayspor Atakaş Hatayspor hayatını kaybeden eski futbolcusu Boupendza'yı unutmadı

Atakaş Hatayspor hayatını kaybeden eski futbolcusu Boupendza'yı unutmadı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Çin’de 11'inci kattan düşerek hayatını kaybeden eski golcüsü Aarron Salem Boupendza için bir taziye mesajı yayınladı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 15:06 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 15:07
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Atakaş Hatayspor hayatını kaybeden eski futbolcusu Boupendza'yı unutmadı

Hatayspor Kulübü'nden yapılan paylaşımda, "2020/21 sezonunda Hatayspor'umuzun formasını giyen ve gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta ailesi ve sevenlerine, Zhejiang FC takımına ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Huzur içinde uyu kral" ifadeleri kullanıldı.

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