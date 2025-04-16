Atakaş Hatayspor hayatını kaybeden eski futbolcusu Boupendza'yı unutmadı

Hatayspor Kulübü'nden yapılan paylaşımda, "2020/21 sezonunda Hatayspor'umuzun formasını giyen ve gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta ailesi ve sevenlerine, Zhejiang FC takımına ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Huzur içinde uyu kral" ifadeleri kullanıldı.

2020/21 sezonunda Hatayspor'umuzun formasını giyen ve gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta ailesi vesevenlerine, Zhejiang FC takımına ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Huzur içinde uyu kral👑 Atakaş… pic.twitter.com/okXyYpi7Xt — Hatayspor (@Hatayspor_FK) April 16, 2025