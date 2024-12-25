  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Hatayspor Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu istifa etti!

Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu istifa etti!

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor'da flaş bir istifa duyuruldu. Kulüp, resmi kanallarından yaptığı açıklama ile Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu'nun istifa etme kararı aldığını açıkladı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 18:44 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 19:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu istifa etti!

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden ekiplerden Hatayspor, resmi kanallarından yaptığı açıklama ile kulüp başkanı Levent Mıstıkoğlu'nun istifa etme kararı aldığını açıkladı.

Başkan Levent Mıstıkoğlu'nun istifasından önce teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrılmıştı. Eylül ayından bu yana Hatayspor'un başında 15 maça çıkan Çalımbay, 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak, 0.93 puan ortalaması yakalamıştı.

Süper Lig ekibinde ayrılık kararı! Devamını Oku BUNU DA OKU

İŞTE O AÇIKLAMA

KAMUOYUNA!

Kulüp Başkanımız Sayın Levent MISTIKOĞLU görevinden istifa etme kararı almıştır. Bu süreçte destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür eder, kulübümüzün geleceği için en iyi dileklerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

ATAKAŞ HATAYSPOR

LEVENT MISTIKOĞLU'NUN VEDA MESAJI

Değerli Atakaş Hatayspor ailesi, sevgili taraftarlarımız ve spor kamuoyu;

Bugün, büyük bir onurla yürüttüğüm Atakaş Hatayspor Kulübü Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu karar, kulübümüzün menfaatlerini en ön planda tutarak uzun ve dikkatli bir değerlendirmenin sonucunda alınmıştır.

Görevde bulunduğum süre boyunca, Atakaş Hatayspor'umuzun hak ettiği yere ulaşması için yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve oyuncularımızla birlikte büyük bir özveriyle çalıştık. Ancak, içinde bulunduğumuz süreçte kulübümüzün geleceği için daha farklı bir yönetime ihtiyaç duyulduğuna inanıyorum.

Bu süre zarfında desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen büyük Hatayspor taraftarına, kulüp çaışanlarına, futbolcularımıza ve değerli teknik ekibimize teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca, bugörevi yürütürken bana güvenen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Öntürk başta olmak üzere, Hatay Valimiz Sn. Mustafa Masatlı'ya, milletvekillerimize, Recep Atakaş Bey ve tüm paylaşlarımıza minnettarlığımı ifade etmek isterim.

Bu kararımın, Atakaş Hatayspor'umuzun daha güçlü bir yapıya kavuşması adına yeni bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Kulübümüzün başarılarına her zaman yürekten destek vereceğim. Atakaş Hatayspor'un Süper Lig'de daha büyük zaferlere imza atacağına olan inancım tamdır.

Bundan sonra da bir Atakaş Hatayspor sevdalısı olarak her zaman kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğim.

Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde...
G.Saray'a Ziyech piyangosu!
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de De Bruyne bombası! Mario Branco İngiltere'ye uçtu...
Başkan Erdoğan'dan Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri'nde önemli açıklamalar
G.Saray'a transferde dev rakip!
Benfica'dan o isme kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig ekibinin başkanı istifa etti Süper Lig ekibinin başkanı istifa etti 18:44
G.Saray resmi teklifi sundu! G.Saray resmi teklifi sundu! 18:13
Yusuf Sarı resmen Başakşehir'de! Yusuf Sarı resmen Başakşehir'de! 16:56
F.Bahçe Beko'da ayrılık kararı! F.Bahçe Beko'da ayrılık kararı! 16:30
Fırtına'nın en istikrarlısı Uğurcan Çakır! Fırtına'nın en istikrarlısı Uğurcan Çakır! 16:17
G.Saray'a transferde dev rakip! G.Saray'a transferde dev rakip! 16:14
Daha Eski
Boks Federasyonuna yeni başkan Boks Federasyonuna yeni başkan 15:33
Serdal Adalı Yönetim Kurulu Listesini tanıttı Serdal Adalı Yönetim Kurulu Listesini tanıttı 15:21
U17 derbisinde farklı skor U17 derbisinde farklı skor 15:20
Benfica'dan o isme kanca! Benfica'dan o isme kanca! 15:00
Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde... Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde... 14:20
Trabzonspor'dan Şenol Güneş açıklaması Trabzonspor'dan Şenol Güneş açıklaması 14:08