Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu istifa etti!

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden ekiplerden Hatayspor, resmi kanallarından yaptığı açıklama ile kulüp başkanı Levent Mıstıkoğlu'nun istifa etme kararı aldığını açıkladı.

Başkan Levent Mıstıkoğlu'nun istifasından önce teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrılmıştı. Eylül ayından bu yana Hatayspor'un başında 15 maça çıkan Çalımbay, 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak, 0.93 puan ortalaması yakalamıştı.

İŞTE O AÇIKLAMA

KAMUOYUNA!

Kulüp Başkanımız Sayın Levent MISTIKOĞLU görevinden istifa etme kararı almıştır. Bu süreçte destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür eder, kulübümüzün geleceği için en iyi dileklerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

ATAKAŞ HATAYSPOR

LEVENT MISTIKOĞLU'NUN VEDA MESAJI

Değerli Atakaş Hatayspor ailesi, sevgili taraftarlarımız ve spor kamuoyu;

Bugün, büyük bir onurla yürüttüğüm Atakaş Hatayspor Kulübü Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu karar, kulübümüzün menfaatlerini en ön planda tutarak uzun ve dikkatli bir değerlendirmenin sonucunda alınmıştır.

Görevde bulunduğum süre boyunca, Atakaş Hatayspor'umuzun hak ettiği yere ulaşması için yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve oyuncularımızla birlikte büyük bir özveriyle çalıştık. Ancak, içinde bulunduğumuz süreçte kulübümüzün geleceği için daha farklı bir yönetime ihtiyaç duyulduğuna inanıyorum.

Bu süre zarfında desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen büyük Hatayspor taraftarına, kulüp çaışanlarına, futbolcularımıza ve değerli teknik ekibimize teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca, bugörevi yürütürken bana güvenen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Öntürk başta olmak üzere, Hatay Valimiz Sn. Mustafa Masatlı'ya, milletvekillerimize, Recep Atakaş Bey ve tüm paylaşlarımıza minnettarlığımı ifade etmek isterim.

Bu kararımın, Atakaş Hatayspor'umuzun daha güçlü bir yapıya kavuşması adına yeni bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Kulübümüzün başarılarına her zaman yürekten destek vereceğim. Atakaş Hatayspor'un Süper Lig'de daha büyük zaferlere imza atacağına olan inancım tamdır.

Bundan sonra da bir Atakaş Hatayspor sevdalısı olarak her zaman kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğim.