3 puan Hatayspor’un

Milli ara öncesinde Konyaspor'u ağırlayan Hatayspor, 3 puanı, 3 golle aldı: 3-1. Bashiru, 22'de Konyasporlu Ahmet Oğuz tarafından ceza sahasında indirildi. Hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Dadashov, golü attı: 1-0.

DADASHOV TAŞIDI

Konyaspor bu gole 10 dakika sonra Prip ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. 53'te Rivas Vindel'in pasında Dadashov Hatayspor'u yeniden öne geçirdi: 2-1. Maçta son sözü Strandberg söyledi ve skoru 3-1'e getiren golü attı

SİFTAHI YAPTI

Hatayspor'un Azerbaycanlı forveti Renat Dadashov, Süper Lig'deki ilk gollerini dün akşam Konyaspor karşısında attı