Haberler Hatayspor Hatayspor Selimcan Temel'i transfer etti

Hatayspor Selimcan Temel'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, TFF 2. Lig takımı İnegölspor’da forma giyen Selimcan Temel ile 4 buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca Selimcan Temel’in takımla birlikte çalışmalara başladığı da bildirildi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 12:46
Hatayspor Selimcan Temel'i transfer etti
Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Hatayspor, devre arası transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Genç yetenekleri kadrosuna katan bordo-beyazlı ekip, İnegölspor'da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Selimcan Temel'i renklerine bağladı. İnegölspor alt yapısında yetişen başarılı orta saha oyuncusu ile 4 buçuk yıllık sözleşme imzalayan Hatayspor, ikinci transferini gerçekleştirdi.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklama da "son olarak İnegölspor forması giyen ön libero Selimcan Temel ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladık. Selimcan Temel'e ve kulübümüze hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Selimcan Temel'in takımla birlikte çalışmalara başladığı da bildirildi.
DİĞER
Enis Arıkan ve Selin Şekerci, Hadise ile Mehmet Dinçerler'i fena tiye aldı! O anlar sosyal medyaya damga vurdu!
Huzurlu sokaklar ve narkotik suçları uygulaması! 45.479 personel katıldı: 986 aranan şüpheli yakalandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor