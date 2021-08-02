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Son dakika transfer haberleri: Hatayspor Sam Adekugbe'yi kadrosuna kattı

Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, kadrosuna bir takviye daha yaptı. Bordo-beyazlılar, Nijerya asıllı Kanadalı sol bek Samuel Ayomide Adekugbe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 16:56
Son dakika transfer haberleri: Hatayspor Sam Adekugbe'yi kadrosuna kattı

Hatayspor, Kanada Milli Takımı oyuncusu sol bek Sam Adekugbe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki Nijerya asıllı futbolcuyla prensip anlaşmasına varan bordo-beyazlı ekip, başarılı oyuncuya imza attırdı. Daha önce Norveç ekibi Valerenga'da forma giyen Samuel Ayomide Adekugbe, takımı ile son maçına çıkmasının ardından Hatayspor kampına katıldı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Samuel Ayomide Adekugbe ile imza töreni düzenledik. İstanbul'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlumuz Ender Yardımcı ve Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan katıldı" ifadelerine yer verildi.

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