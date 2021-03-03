Haberler Hatayspor Sivasspor-Hatayspor maçının ardından Ömer Erdoğan: Sivasspor bizden üstündü

- maçının ardından : Sivasspor bizden üstündü

'in 28. haftasında deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü , "Rakip bizden daha üstündü, hem savunma anlamında hem de hücum anlamında istediğimiz şeyleri yapamadık" ifadelerini kullandı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 19:36
Sivasspor-Hatayspor maçının ardından Ömer Erdoğan: Sivasspor bizden üstündü

'in 28. haftasında deplasmanda ile 1-1 berabere kalan 'un Teknik Direktörü , sahada hem savunma hem de hücum anlamında istedikleri şeyleri yapamadıklarını söyledi.

Erdoğan, karşılaşmanın ardından 'nda düzenlenen basın toplantısında, futbolcuları 'ın maçın başında sakatlandığını anımsatarak, "Bugün bizim için en üzücü konu kardeşimizin maçın ilk dakikalarında talihsiz bir sakatlık geçirmesi. Maçlar kazanılır, kaybedilir ama insan sağlığı bizim için her şeyden çok daha önemli. Kendisine bir kez daha 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum, inşallah en yakın zamanda yine aramıza katılır." diye konuştu.

Maçın ilk yarısını verimsiz geçirdiklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rakip bizden daha üstündü, hem savunma anlamında hem de hücum anlamında istediğimiz şeyleri yapamadık. Rakibin kenar hücumlarını analiz etmemize ve oyunculara anlatmamıza rağmen açıkçası çok iyi savunamadık. İkinci yarı oyuncu değişikliği ile biraz daha oyunun kontrolü bizde oldu. Orta sahadaki hareketliliğimiz topun bizde daha çok kalmasını sağladı ve oyunun kontrolünü ele aldık. Savunmadan çıkarken kaptırdığımız topla 1-0 geriye düştük ama çok çabuk 1-1'i yakaladık. Son bölümlerde iki taraf da riskler aldı, galibiyete oynadı. İki tarafın da bugün 1 puanı hak ettiğini düşünüyorum. Biz bu maçın analizlerini yapıp, hemen maçının hazırlıklarına başlayacağız. İnşallah sahamızda Kayserispor'u yenip, bu serimizi devam ettirmek istiyoruz."

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