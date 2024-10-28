  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Halter

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu oldu

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, 3 altın madalya kazandı.

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 20:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu oldu

Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun akşam seansında 23 yaş altı erkekler 67 kiloda milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, podyuma çıktı.

Yusuf Fehmi, koparmada 144 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı. Milli sporcu, koparmada 133 kiloyla ikinci olan Azerbaycanlı Tehran Mammadov'a 11 kiloluk fark attı.

Milli halterci, silkmede 176 kilo ve toplamda da 320 kiloyla 2 altın madalya daha elde ederek Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Şampiyonada milli sporcuların madalya sayısı, 13 altın, 10 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 29'a ulaştı.

Galatasaray - Beşiktaş | CANLI
Galatasaray'dan penaltı tepkisi!
DİĞER
Herkesi sarsan hamle! Karadut muhteşem bir bölümle geliyor!
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu: Terör baronları Türk siyasetini dizayn edemeyecek
Calabria transferi kızıştı! Fransa'dan rakip çıktı
İstanbul'da kazanan çıkmadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray ve Beşiktaşlı futbolcular birlikte "Yaşasın Cumhuriyet" pankartı ile sahaya çıktılar Galatasaray ve Beşiktaşlı futbolcular birlikte "Yaşasın Cumhuriyet" pankartı ile sahaya çıktılar 20:05
Derbi öncesi Cumhuriyet Bayramı şenliği Derbi öncesi Cumhuriyet Bayramı şenliği 19:48
Galatasaray - Beşiktaş | CANLI Galatasaray - Beşiktaş | CANLI 18:29
Trabzonspor'un acı günü Trabzonspor'un acı günü 18:24
Milli halterciler Kaan Kahriman ve Engin Kara'nın madalya gururu Milli halterciler Kaan Kahriman ve Engin Kara'nın madalya gururu 18:16
Bronckhorst: Savaşa hazırız! Bronckhorst: Savaşa hazırız! 18:10
Daha Eski
Buruk: F.Bahçe derbisi gibi... Buruk: F.Bahçe derbisi gibi... 18:06
Derbide 11'ler belli oldu! Derbide 11'ler belli oldu! 17:41
İstanbul'da kazanan çıkmadı! İstanbul'da kazanan çıkmadı! 16:51
Totti futbola geri dönüyor Totti futbola geri dönüyor 15:44
Man. United'da Erik ten Hag dönemi sona erdi Man. United'da Erik ten Hag dönemi sona erdi 14:59
F.Bahçe'den Cumhuriyet Bayramı paylaşımı! F.Bahçe'den Cumhuriyet Bayramı paylaşımı! 14:51