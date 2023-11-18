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Milli halterci Naim Süleymanoğlu kabri başında anıldı

Son dakika spor haberleri... Dünya ve Türk sporunun efsane ismi milli halterci Naim Süleymanoğlu, 6. ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 15:34
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Milli halterci Naim Süleymanoğlu kabri başında anıldı

Türkiye Halter Federasyonu (THF), dünya sporunun efsane ismi milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun 6. ölüm yıl dönümünde kabri başında anma töreni düzenledi.

Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen törene, THF Başkanı Talat Ünlü, federasyon temsilcileri ve sevenleri katıldı.

Burada açıklamada bulunan Talat Ünlü, Türk halterinin Naim Süleymanoğlu ile zirveye çıktığını belirterek, "Sayısız olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan bir sporcumuzdu. Türkiye'de halter, Naim'le zirveye çıkmıştır. Efsane ve dünyanın en iyi haltercisi, bu branşta gelmiş geçmiş en iyi sporcu. Şahsiyetiyle, yaşantısıyla, başarılarıyla gençlere ekol olmuş bir sporcu. Elbette Naim'i burada anlatmaya kelimeler, cümleler ve zaman yetmez. 50 yıllık hayatında çok güzel spor yaşantısı oldu ama aramızdan erken ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla tören sona erdi.

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