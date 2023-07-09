Zeynep’ten 3 altın

Moldova'da düzenlenen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda sporcularımız madalyalara ambargo koydu... Başkent Kişinev'de düzenlenen organizasyonda kadınlar 76 kiloda milli sporcu Zeynep Nur Pehlivan, koparmada 72 kilo, silkmede 94 kilo ve toplamda 166 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Kadınlar 64 kiloda Canan Korçak ise koparmada 82 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanırken, silkmede 99 kilo, toplamda ise 181 kilo ile 2 gümüş madalya aldı. Milli sporcuların organizasyondaki madalya sayısı 17 altın, 11 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 35'e yükseldi.