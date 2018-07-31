Podyumda tarih yazdık

İtalya'da gerçekleştirilen 15 ve 17 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye tarih yazdı.

Ay-yıldızlı ekibimiz, 22 ülkeden 331 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda tam 51 madalya kazandı. 11 altın, 22 gümüş ve 18 bronz elde eden milliler, Türk halter tarihinin en çok madalya kazanan kafile oldu.