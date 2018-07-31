Podyumda tarih yazdık – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Podyumda tarih yazdık

    Podyumda tarih yazdık

    'da gerçekleştirilen 15 ve 17 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda tarih yazdı.

    Ay-yıldızlı ekibimiz, 22 ülkeden 331 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda tam 51 madalya kazandı. 11 altın, 22 gümüş ve 18 bronz elde eden milliler, Türk halter tarihinin en çok madalya kazanan kafile oldu.
    1. 31.7.2018 01:01
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