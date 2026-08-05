AJET İNDİRİM KODU NEDİR VE NASIL KULLANILIR?
İndirimli uçak bileti satın almak isteyen misafirlerin ödeme adımı öncesinde promosyon kodu alanına 'SBAHAR30' kodunu girmesi gerekiyor. Kampanya sadece AJet.com resmi web sitesi ve AJet Mobil uygulaması üzerinden yapılan bilet alımlarında geçerli olacak.
BAGAJ HİZMETLERİNDE DE %30 İNDİRİM FIRSATI
AJet, seyahat severlere bilet fiyatının yanı sıra bagaj konusunda da kolaylık sağladı. Kampanya süresince uçak altı bagajı satın almak isteyen tüm yolcular, yine yüzde 30 indirim fırsatından faydalanabilecek.
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