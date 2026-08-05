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Haberler Haberler AJet yüzde 30 indirimli bilet kampanyası başlattı!

AJet yüzde 30 indirimli bilet kampanyası başlattı!

Sonbaharda seyahat planı yapmak isteyen tatilcilere ve yolculara sevindirici haber AJet'ten geldi. Havayolu şirketi, tüm yurt içi uçuş hatlarında geçerli dev indirim kampanyasını resmi olarak duyurdu. AJet'in sonbahar sezonunu kapsayan fırsatı doğrultusunda, biletler ve ek bagaj hizmetleri yüzde 30 indirimli olarak satışa çıkarıldı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 11:41
AJet yüzde 30 indirimli bilet kampanyası başlattı!

AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI DETAYLARI VE TARİHLERİ

AJet tarafından başlatılan kampanya kapsamında yolcular, 5 Ağustos saat 11:00'den başlayarak 6 Ağustos saat 23:59'a kadar avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek. Fırsat biletleri, 23 Eylül - 23 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek tüm yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek.

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AJet yüzde 30 indirimli bilet kampanyası başlattı!

AJET İNDİRİM KODU NEDİR VE NASIL KULLANILIR?

İndirimli uçak bileti satın almak isteyen misafirlerin ödeme adımı öncesinde promosyon kodu alanına 'SBAHAR30' kodunu girmesi gerekiyor. Kampanya sadece AJet.com resmi web sitesi ve AJet Mobil uygulaması üzerinden yapılan bilet alımlarında geçerli olacak.

AJet yüzde 30 indirimli bilet kampanyası başlattı!

BAGAJ HİZMETLERİNDE DE %30 İNDİRİM FIRSATI

AJet, seyahat severlere bilet fiyatının yanı sıra bagaj konusunda da kolaylık sağladı. Kampanya süresince uçak altı bagajı satın almak isteyen tüm yolcular, yine yüzde 30 indirim fırsatından faydalanabilecek.

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