CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Ankara hava durumu: 29 Temmuz Ankara'da hava nasıl olacak?

Ankara hava durumu: 29 Temmuz Ankara'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre başkent Ankara'da 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü güneşli ve açık bir hava hakim olacak. Gün içerisinde en yüksek hava sıcaklığının 28°C, gece saatlerinde ise en düşük sıcaklığın 12°C olması bekleniyor. Arama motorlarında "Ankara hava durumu 29 Temmuz", "Ankara'da yarın hava nasıl olacak?", "Ankara sıcaklık kaç derece?" ve "Ankara hava durumu MGM" soruları başkentliler tarafından araştırılıyor. İşte Ankara 29 Temmuz 2026 Çarşamba güncel hava durumu detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 23:57
Ankara hava durumu: 29 Temmuz Ankara'da hava nasıl olacak?

Başkentlilerin ve Ankara'da plan yapacak vatandaşların gözü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporlarına çevrildi. 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Ankara genelinde güneşli ve açık bir havanın etkili olması öngörülüyor. Gün içerisinde yağış beklenmezken, nem oranının ve rüzgarın durumu da netleşti. Arama motorlarında "29 Temmuz Ankara hava durumu", "Ankara'da yarın yağmur var mı?", "Ankara sıcaklık kaç derece?" ve "Ankara ilçe ilçe hava durumu" başlıkları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Ankara için açıklanan detaylı hava durumu verileri...

ANKARA'DA 29 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da 29 Temmuz Çarşamba günü boyunca güneşli bir hava hakim olacak. Günün öne çıkan hava durumu parametreleri şu şekildedir: Ankara'da 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü havanın gün boyunca güneşli ve gece saatlerinde açık olması, gündüz en yüksek sıcaklığın 28°C, gece en düşük sıcaklığın ise 12°C seviyelerinde seyretmesi beklenmektedir.

  • Gündüz Durumu: Güneşli
  • Gece Durumu: Açık
  • En Yüksek Sıcaklık: 28°C
  • En Düşük Sıcaklık: 12°C
  • Yağış İhtimali: %0 (Gündüz ve gece yağış beklenmiyor)
  • Nem Oranı: %35
  • UV İndeksi: 9 (Çok Yüksek - Öğle saatlerinde koruyucu önlem alınması tavsiye edilir)
  • Rüzgar: Kuzeydoğudan saatte 13 mil (yaklaşık 21 km/s) hızla esmesi bekleniyor.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde;

AHaber CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
E. Frankfurt'tan flaş Can Uzun açıklaması!
F.Bahçe turu geçerse rakibi belli!
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden sert paylaşım!
Takvim Ahbap dosyasında ünlülerin arşivini açtı! Dün Ahbap’ı böyle savundular bugün savcılıkta ne söylediler?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsmail Kartal'dan Asensio sorusuna flaş yanıt!
Resmi açıklama geldi! Rafael Leao...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları! 00:58
FC Midtjylland - Beşiktaş maçı bilgileri FC Midtjylland - Beşiktaş maçı bilgileri 00:04
F.Bahçe turu geçerse rakibi belli! F.Bahçe turu geçerse rakibi belli! 23:44
E. Frankfurt'tan flaş Can Uzun açıklaması! E. Frankfurt'tan flaş Can Uzun açıklaması! 23:04
Mohamed Salah transferinden vaz mı geçildi? Mohamed Salah transferinden vaz mı geçildi? 22:04
Başakşehir, Olsen'i kadrosuna kattı Başakşehir, Olsen'i kadrosuna kattı 21:22
Daha Eski
Adrian Benedyczak, yeniden Kasımpaşa'da Adrian Benedyczak, yeniden Kasımpaşa'da 21:21
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü 20:57
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü 20:55
Cabral Trabzonspor'a transfer sürecini anlattı! Cabral Trabzonspor'a transfer sürecini anlattı! 20:53
Fenerbahçe Gornik Zabrze maçına hazır Fenerbahçe Gornik Zabrze maçına hazır 20:51
Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı bilgileri Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı bilgileri 19:31