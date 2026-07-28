Başkentlilerin ve Ankara'da plan yapacak vatandaşların gözü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporlarına çevrildi. 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Ankara genelinde güneşli ve açık bir havanın etkili olması öngörülüyor. Gün içerisinde yağış beklenmezken, nem oranının ve rüzgarın durumu da netleşti. Arama motorlarında "29 Temmuz Ankara hava durumu", "Ankara'da yarın yağmur var mı?", "Ankara sıcaklık kaç derece?" ve "Ankara ilçe ilçe hava durumu" başlıkları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Ankara için açıklanan detaylı hava durumu verileri...

ANKARA'DA 29 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da 29 Temmuz Çarşamba günü boyunca güneşli bir hava hakim olacak. Günün öne çıkan hava durumu parametreleri şu şekildedir: Ankara'da 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü havanın gün boyunca güneşli ve gece saatlerinde açık olması, gündüz en yüksek sıcaklığın 28°C, gece en düşük sıcaklığın ise 12°C seviyelerinde seyretmesi beklenmektedir.

Gündüz Durumu: Güneşli

Güneşli Gece Durumu: Açık

Açık En Yüksek Sıcaklık: 28°C

28°C En Düşük Sıcaklık: 12°C

12°C Yağış İhtimali: %0 (Gündüz ve gece yağış beklenmiyor)

%0 (Gündüz ve gece yağış beklenmiyor) Nem Oranı: %35

%35 UV İndeksi: 9 (Çok Yüksek - Öğle saatlerinde koruyucu önlem alınması tavsiye edilir)

9 (Çok Yüksek - Öğle saatlerinde koruyucu önlem alınması tavsiye edilir) Rüzgar: Kuzeydoğudan saatte 13 mil (yaklaşık 21 km/s) hızla esmesi bekleniyor.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde;