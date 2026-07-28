TV8 ekranlarında yayınlanan ve izleyicileri ekrana kilitleyen MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro belirleme turlarında büyük heyecan geride kaldı. Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleriyle tecrübeli adaylar mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. Zorlu iki etaplı oyunların ardından ana kadroya giren isimler ile yedek kadroda yer almaya hak kazanan yarışmacılar açıklandı. Yarışmanın takipçileri arama motorlarında "28 Temmuz MasterChef ana kadroya kim seçildi?", "MasterChef yedek kadroya kimler girdi?", "MasterChef son önlüğü kim aldı?" ve "MasterChef ana kadro listesi" başlıklarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. İşte 28 Temmuz 2026 itibarıyla MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren yarışmacılar, yedek kadro listesi ve tüm detaylar...

MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 ANA KADROYA KİMLER GİRDİ?

Eleme turlarının tamamlanmasıyla birlikte MasterChef 2026 ana kadrosunda mücadele edecek yarışmacılar belli oldu. Ana kadroya giren isimlerden bazıları şunlardır:

1. Grup Yarışmacıları: Furkan, Eylül, Çağatay, Onur, Hilal, Batuhan, Nilay, Hasan Alp.

2. Grup Yarışmacıları: Sercan, Ayla, Nurten, Şadi, Burçin.

Önlük mücadelesinde rakiplerini geride bırakarak son önlüğü kazanan Burçin, adını ana kadroya yazdıran son yarışmacılardan biri oldu.

MASTERCHEF YEDEKLERE GİREN SON YARIŞMACI KİMLER OLDU?

28 Temmuz Salı akşamı MasterChef Türkiye'de Patlıcan Musakka ve Pirinç pilavı yapıldı. En iyi yemeği yaparak yedek yarışmacı kadrosuna giren isim Esra oldu. İkinci isim henüz açıklanmadı.

MASTERCHEF YEDEK KADROYA HANGİ YARIŞMACILAR GİRDİ?

Ana kadro seçimlerinin ardından, kadroya doğrudan giremeyen ancak sergiledikleri performansla şeflerin beğenisini kazanan adaylar arasında iki etaplı yedekler mücadelesi gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından yedek kadroya girmeye hak kazanan yarışmacılar şunlar oldu:

Emre

Cansu

Hami Efe

Fatma

Esra

MASTERCHEF'TE FORMAT NASIL İLERLEYECEK?

Ana kadronun ve yedek yarışmacıların netleşmesinin ardından MasterChef Türkiye 2026'da kırmızı ve mavi takım kaptanlık oyunları başlayacak. İlerleyen haftalarda yaşanacak elenme durumlarına göre yedek kadroda yer alan yarışmacılar sırayla ana kadroya dahil olarak önlük mücadelesine katılabilecek.