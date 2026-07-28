CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? 28 Temmuz son bölüm özeti!

MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? 28 Temmuz son bölüm özeti!

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmelerinde sona gelindi. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu liderliğinde gerçekleşen heyecan dolu etapların ardından ana kadroya giren son isimler ile yedek kadroda yer alacak yarışmacılar netleşti. Arama motorlarında "28 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi?", "MasterChef yedek yarışmacılar kimler oldu?", "MasterChef en son önlüğü kim kazandı?" ve "MasterChef kim elendi?" soruları izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 28 Temmuz 2026 MasterChef ana kadro kazananları, yedek kadro isimleri ve gecenin öne çıkan tüm gelişmeleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 23:31 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2026 23:48
MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? 28 Temmuz son bölüm özeti!

TV8 ekranlarında yayınlanan ve izleyicileri ekrana kilitleyen MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro belirleme turlarında büyük heyecan geride kaldı. Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleriyle tecrübeli adaylar mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. Zorlu iki etaplı oyunların ardından ana kadroya giren isimler ile yedek kadroda yer almaya hak kazanan yarışmacılar açıklandı. Yarışmanın takipçileri arama motorlarında "28 Temmuz MasterChef ana kadroya kim seçildi?", "MasterChef yedek kadroya kimler girdi?", "MasterChef son önlüğü kim aldı?" ve "MasterChef ana kadro listesi" başlıklarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. İşte 28 Temmuz 2026 itibarıyla MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren yarışmacılar, yedek kadro listesi ve tüm detaylar...

MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 ANA KADROYA KİMLER GİRDİ?

Eleme turlarının tamamlanmasıyla birlikte MasterChef 2026 ana kadrosunda mücadele edecek yarışmacılar belli oldu. Ana kadroya giren isimlerden bazıları şunlardır:

1. Grup Yarışmacıları: Furkan, Eylül, Çağatay, Onur, Hilal, Batuhan, Nilay, Hasan Alp.

2. Grup Yarışmacıları: Sercan, Ayla, Nurten, Şadi, Burçin.

Önlük mücadelesinde rakiplerini geride bırakarak son önlüğü kazanan Burçin, adını ana kadroya yazdıran son yarışmacılardan biri oldu.

MASTERCHEF YEDEKLERE GİREN SON YARIŞMACI KİMLER OLDU?

28 Temmuz Salı akşamı MasterChef Türkiye'de Patlıcan Musakka ve Pirinç pilavı yapıldı. En iyi yemeği yaparak yedek yarışmacı kadrosuna giren isim Esra oldu. İkinci isim henüz açıklanmadı.

MASTERCHEF YEDEK KADROYA HANGİ YARIŞMACILAR GİRDİ?

Ana kadro seçimlerinin ardından, kadroya doğrudan giremeyen ancak sergiledikleri performansla şeflerin beğenisini kazanan adaylar arasında iki etaplı yedekler mücadelesi gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından yedek kadroya girmeye hak kazanan yarışmacılar şunlar oldu:

  • Emre
  • Cansu
  • Hami Efe
  • Fatma
  • Esra

MASTERCHEF'TE FORMAT NASIL İLERLEYECEK?

Ana kadronun ve yedek yarışmacıların netleşmesinin ardından MasterChef Türkiye 2026'da kırmızı ve mavi takım kaptanlık oyunları başlayacak. İlerleyen haftalarda yaşanacak elenme durumlarına göre yedek kadroda yer alan yarışmacılar sırayla ana kadroya dahil olarak önlük mücadelesine katılabilecek.

MasterChef Burçin kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
MasterChef Şadi kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
MasterChef Demirhan kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
MasterChef Nurten kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
MasterChef Eyyüp Can kimdir, nereli? Devamını Oku BUNU DA OKU
MasterChef Enes kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
MasterChef Hasan Alp kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
MasterChef Nilay kimdir? Devamını Oku BUNU DA OKU
MasterChef Batuhan kimdir, kaç yaşında? Devamını Oku BUNU DA OKU

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe turu geçerse rakibi belli!
İşte G.Saray'ın De Bruyne için yaptığı transfer teklifi!
DİĞER
46 yaşındaki Murat Boz'dan dikkat çeken itiraf! Genetik korkusunu açıkladı
Takvim Ahbap dosyasında ünlülerin arşivini açtı! Dün Ahbap’ı böyle savundular bugün savcılıkta ne söylediler?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsmail Kartal'dan Asensio sorusuna flaş yanıt!
Resmi açıklama geldi! Rafael Leao...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
E. Frankfurt'tan flaş Can Uzun açıklaması! E. Frankfurt'tan flaş Can Uzun açıklaması! 23:04
Mohamed Salah transferinden vaz mı geçildi? Mohamed Salah transferinden vaz mı geçildi? 22:04
Başakşehir, Olsen'i kadrosuna kattı Başakşehir, Olsen'i kadrosuna kattı 21:22
Adrian Benedyczak, yeniden Kasımpaşa'da Adrian Benedyczak, yeniden Kasımpaşa'da 21:21
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü 20:57
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü 20:55
Daha Eski
Cabral Trabzonspor'a transfer sürecini anlattı! Cabral Trabzonspor'a transfer sürecini anlattı! 20:53
Fenerbahçe Gornik Zabrze maçına hazır Fenerbahçe Gornik Zabrze maçına hazır 20:51
Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı bilgileri Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçı bilgileri 19:31
İsmail Kartal'dan Asensio sorusuna flaş yanıt! İsmail Kartal'dan Asensio sorusuna flaş yanıt! 18:51
Leao'dan gündem olan paylaşım! Leao'dan gündem olan paylaşım! 16:35
Cimbom Osimhen'in yedeğini buldu! Cimbom Osimhen'in yedeğini buldu! 16:27