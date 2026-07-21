Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunda beklenen en kritik aşama başladı. 21 Temmuz 2026 Salı günü ÖSYM, milyonlarca adayın üniversite hayallerine yön verecek olan 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Sınav sonuçlarının ilanıyla birlikte YÖK Atlas ve ÖSYM kılavuzuna kilitlenen adaylar, arama motorlarında "2026 YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?", "YKS tercihleri ne zaman başlayacak, son gün ne zaman?" ve "Üniversite tercihleri ÖSYM AİS üzerinden nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 YKS tercih takvimi, tercih tarihleri, başvuru şartları ve YKS tercih yapma rehberine dair tüm detaylar...

2026 YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

(ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek" dedi.

ÖSYM Başkanı Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli gençler, 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte uzman desteği almayı ihmal etmeyin. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarının öğrenciler ve aileleri için hayırlı olmasını diledi. Duran, Sosyal hesabından YKS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu. "Bugün açıklanan YKS sonuçlarının değerli öğrencilerimiz, kıymetli aileleri ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanan Duran, geleceğin teminatı gençleri gönülden tebrik etti, yeni bir başlangıca hazırlanan gençlere eğitim hayatlarında muvaffakiyetler diledi.

2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, SON GÜN NE ZAMAN?

Üniversite adayları tercihlerini 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapacak. Adayların, belirlenen tarihler arasında tercihlerini tamamlamaları ve ÖSYM AİS sistemi üzerinden onaylamaları gerekmektedir. Son saatlerde yaşanabilecek sistem yoğunluklarına karşı tercihlerin son güne bırakılmaması tavsiye edilmektedir.

YKS TERCİH YAPMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR? (ÖSYM AİS)

2026 YKS tercih işlemleri tamamen dijital ortamda gerçekleştirilecek olup, ÖSYM'ye posta veya elden teslim edilen tercih formları geçersiz sayılacaktır. Tercih adımları şunlardır:

ÖSYM'nin resmi aday işlemleri sistemi olan ais.osym.gov.tr adresine gidin veya ÖSYM AİS mobil uygulamasını açın. T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifrenizle ya da e-Devlet ile Giriş seçeneğini kullanarak sisteme erişin. Aktif işlemler menüsünden "2026-YKS Tercih Yap" sekmesine tıklayın. 2026 YKS Kılavuzu'ndan belirlediğiniz yükseköğretim programlarının kodlarını istek sıranıza göre ilgili kutucuklara yazın (Adayların en fazla 24 tercih hakkı bulunmaktadır). Listeyi kontrol ettikten sonra "Başvuru Kontrol ve Önizleme" butonuna basın ve ardından "Onayla" diyerek tercih işleminizi tamamlayın.

YKS TERCİH KILAVUZUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tercih listesi oluşturulurken başarı sıralamaları ve özel koşullar ilk öncelik olmalıdır. Hukuk, Tıp, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik, Eczacılık ve Diş Hekimliği gibi bölümlerde uygulanan başarı sırası baraj kurallarına dikkat edilmelidir. Kılavuzda programların yanında yer alan sütundaki özel koşul numaraları mutlaka okunmalı; ücret, hazırlık sınıfı, yerleşke konumu gibi detaylar incelenmelidir.

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