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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Dünya Kupası öncesi dev bahis operasyonu! Bakan Akın Gürlek açıkladı

Dünya Kupası öncesi dev bahis operasyonu! Bakan Akın Gürlek açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dünya Kupası finali öncesinde yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 19 adrese baskın yapıldığını, yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6 bin 314 banka hesabına ise eş zamanlı bloke konulduğunu açıkladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 22:55
Dünya Kupası öncesi dev bahis operasyonu! Bakan Akın Gürlek açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı çalışmanın detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla eş güdüm içerisinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Operasyonun zamanlamasına dikkat çeken Gürlek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız, Dünya Kupası final maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürütmüştür." açıklamasında bulundu.

6 BİN 314 BANKA HESABINA EŞ ZAMANLI BLOKE

Yasa dışı bahis şebekesinin finansal ağını hedef alan teknik çalışmanın sonuçlarını paylaşan Bakan Akın Gürlek, "Bu kapsamda yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6 bin 314 banka hesabı tespit edilmiş, final maçının başlamasıyla bu hesaplara anlık bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazılmıştır." ifadelerini kullandı. Böylece final karşılaşması sırasında gerçekleşmesi beklenen yasa dışı bahis trafiğinin önüne geçilmesi hedeflendi.

19 FİNANS EVİ DEŞİFRE EDİLDİ: 23 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Soruşturmanın yalnızca banka hesaplarıyla sınırlı kalmadığını belirten Bakan Gürlek, "Yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evi deşifre edilmiş, 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler başlatılmıştır." dedi.

Operasyonda görev alan kurumlara teşekkür eden Gürlek, "Süreci titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve bu süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"AİLELERİMİZİN HUZURUNU HEDEF ALANLARA GEÇİT YOK"

Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Gençlerimizin emeğini, ailelerimizin huzurunu ve milletimizin geleceğini hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar düzenine asla geçit vermeyeceğiz." sözleriyle devletin bu konudaki tavizsiz duruşunu bir kez daha ortaya koydu.

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