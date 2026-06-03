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Haberler Haberler Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! (3 Haziran)

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! (3 Haziran)

"Bugün Çılgın Sayısal Loto'da hangi şanslı numaralar çıktı, büyük ikramiye kime çıktı?" aramaları şans oyunu tutkunları tarafından akşam saatleri itibarıyla zirveye taşındı. 3 Haziran Çarşamba günü saat 21:30'da başlayan canlı yayında belirlenen şanslı kombinasyon, bayram sonrasında milyoner olma hayali kuran bilet sahiplerinin nefesini kesti. Sisal Şans'ın resmi internet sitesinden duyurduğu güncel Çılgın Sayısal Loto sonuçları, bilet sorgulama adımları ve ikramiye dağılım listesi tüm detaylarıyla haberimizde.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 21:03 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 21:43
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! (3 Haziran)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında haftanın üç günü düzenlenen şans oyunu klasiği Çılgın Sayısal Loto'da bir çekiliş heyecanı daha nefesleri kesiyor. Haziran ayının ilk çarşamba çekilişi olan 3 Haziran 2026 Çarşamba (bugün) akşamı noter huzurunda gerçekleştirilen canlı yayında milyonlarca liralık devasa ikramiyenin sahibi aranıyor. Arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulanan "Çılgın Sayısal Loto 3 Haziran Çarşamba çekiliş sonuçları açıklandı mı, kazandıran şanslı numaralar ve Süperstar rakamı hangileri, Sayısal Loto nasıl sorgulanır?" sorularının yanıtını ve Milli Piyango Online hızlı sorgulama ekranını haberimizde bulabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sisal Şans tarafından 3 Haziran 2026 Çarşamba akşamı saat 21:30'da canlı yayında gerçekleştirilen çekilişle, günün kazandıran şanslı numaraları, Joker ve Süperstar rakamları belirlendi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO 3 HAZİRAN SONUÇLARI

2 15 17 55 78 83

JOKER: 77

SÜPERSTAR: 66

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

  • Oynadığınız bilete ikramiye çıkıp çıkmadığını veya kaç bildiğinizi öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
  • Milli Piyango Online Resmi Sitesi: millipiyangoonline.com adresine giderek üst menüde yer alan "Çekiliş Sonuçları" sekmesine tıklayın. Buradan "Çılgın Sayısal Loto"yu ve ilgili tarihi (3 Haziran 2026) seçerek kazandıran numaraları listeleyebilirsiniz.
  • Mobil Uygulama İle Barkod Sorgulama: Cep telefonunuza indirdiğiniz Milli Piyango Çekiliş Sonuçları mobil uygulaması üzerinden, biletinizin sağ alt köşesinde yer alan QR kodu (karekod) veya barkodu kameraya okutarak saniyeler içinde ikramiye kontrolü yapabilirsiniz.
  • Milli Piyango TV Youtube Kanalı: Çekilişin hemen ardından yayının tekrarını izleyerek kürelerden düşen şanslı topları canlı olarak kontrol etmeniz mümkündür.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI: JOKER VE SÜPERSTAR NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto, 1 ile 90 rakam arasından 6 şanslı numaranın seçilmesiyle oynanır. Çekilen 6 ana rakamın ardından kürede kalan diğer rakamlar arasından 1 adet "Joker" sayı çekilir. Bu sayı, 5+1 bilenlerin ikramiye grubunu belirler.

SÜPERSTAR NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto kuponunuza ekstra ücret ödeyerek ekleyeceğiniz Süperstar numarası, kazandığınız ikramiye miktarını katlamanıza veya sadece Süperstar numarasını bilerek dahi teselli ikramiyeleri kazanmanıza olanak tanır.

ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri sonucunda ikramiye kazanan talihliler, kazandıkları tutarlara göre ödemelerini şu noktalardan tahsil edebilirler:

  • Gezici bayiler veya sabit terminal bayileri, kendi belirledikleri limitler dahilindeki (genellikle düşük tutarlı) ikramiyeleri doğrudan nakit olarak öderler.
  • Oyun internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden oynandıysa, kazanılan ikramiye tutarı doğrudan üye hesabına aktarılır. Kullanıcılar bu tutarı banka hesaplarına transfer edebilirler.
  • Yüksek tutarlı veya milyonlarca liralık büyük ikramiye kazanan biletlerin ödemeleri, biletin aslı ile birlikte Milli Piyango Genel Müdürlüğü veya belirlenen banka şubeleri aracılığıyla tahsil edilmektedir.

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