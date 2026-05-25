Canlı altın fiyatları 25 Mayıs | Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI | Küresel piyasalardaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmelerin ardından iç piyasada gözler canlı altın fiyatları verilerine çevrildi. Yatırımcılar ve birikimini altın olarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar, haftanın ilk işlem gününde "Bugün gram altın ne kadar?" ve "Kapalıçarşı'da çeyrek altın kaç TL?" sorularının yanıtını arıyor. İşte 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla serbest piyasa ve Kapalıçarşı güncel altın fiyatları tablosu ile piyasalardaki son durum...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.708,286 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.709.215 TL

25 MAYIS PAZARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,72 (Alış) - 45,74 (Satış)

◼EURO: 53,38 (Alış) - 53,62 (Satış)

◼STERLİN: 61,77 (Alış) - 61,96 (Satış)

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (25 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.709,744 TL 6.709,964 TL Çeyrek Altın 10.946,00 TL 11.027,00 TL Yarım Altın 21.891,00 TL 22.048,00 TL Tam Altın 42.523,74 TL 43.360,50 TL Ata Altın 43.852,60 TL 44.956,59 TL 22 Ayar Bilezik 6.108,46 TL 6.388,07 TL Gümüş 113,86 TL 113,96 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 25 Mayıs Pazartesi günü saat 06.45 itibarıyla alınmıştır.