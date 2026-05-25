Ziraat Türkiye Kupası
Canlı altın fiyatları 25 Mayıs | Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları

Yatırımcılar dikkat! Canlı altın fiyatları 25 Mayıs Pazartesi haftanın ilk işlem gününde de hareketli seyrini sürdürüyor. Ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar, "Bugün gram altın ne kadar oldu?" ve "Kapalıçarşı'da altın fiyatları kaç TL?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte ons altındaki değişimlerin iç piyasaya yansıması ve 25 Mayıs 2026 güncel gram, çeyrek, cumhuriyet altını alış-satış fiyatları listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2026 06:51
CANLI ALTIN FİYATLARI | Küresel piyasalardaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmelerin ardından iç piyasada gözler canlı altın fiyatları verilerine çevrildi. Yatırımcılar ve birikimini altın olarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar, haftanın ilk işlem gününde "Bugün gram altın ne kadar?" ve "Kapalıçarşı'da çeyrek altın kaç TL?" sorularının yanıtını arıyor. İşte 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla serbest piyasa ve Kapalıçarşı güncel altın fiyatları tablosu ile piyasalardaki son durum...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.708,286 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.709.215 TL

25 MAYIS PAZARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,72 (Alış) - 45,74 (Satış)

◼EURO: 53,38 (Alış) - 53,62 (Satış)

◼STERLİN: 61,77 (Alış) - 61,96 (Satış)

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (25 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 6.709,744 TL 6.709,964 TL
Çeyrek Altın 10.946,00 TL 11.027,00 TL
Yarım Altın 21.891,00 TL 22.048,00 TL
Tam Altın 42.523,74 TL 43.360,50 TL
Ata Altın 43.852,60 TL 44.956,59 TL
22 Ayar Bilezik 6.108,46 TL 6.388,07 TL
Gümüş 113,86 TL 113,96 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 25 Mayıs Pazartesi günü saat 06.45 itibarıyla alınmıştır.

