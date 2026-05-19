CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Canlı altın fiyatları | 19 Mayıs gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum

Canlı altın fiyatları | 19 Mayıs gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatilinde iç piyasada gözler kuyumculara ve serbest piyasaya çevrildi. "19 Mayıs Salı günü gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularının yanıtı netleşti. Resmi tatil nedeniyle iç piyasada bankalar arası işlemler kapalı olsa da uluslararası ons altındaki hareketlilik ve Kapalıçarşı serbest piyasasındaki fiziki işlemler altın fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. İşte 19 Mayıs canlı altın fiyatları anlık takip ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2026 07:35
Canlı altın fiyatları | 19 Mayıs gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün 19 Mayıs resmi tatili olması sebebiyle döviz büroları ve Kapalıçarşı sınırlı işlem hacmiyle güne başladı. 19 Mayıs 2026 sabahında gram altın 6.650 TL bandının üzerindeki seyrini korurken, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını yatay bir grafik çiziyor. Bankalar arası piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki makas aralığını takip eden yatırımcılar için en güncel 22 ayar bilezik, tam ve ata altın fiyatları haberimizde...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.649,24 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.650,10 TL

19 MAYIS SALI CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,57 (Alış) - 45,58 (Satış)

◼EURO: 53,00 (Alış) - 53,01 (Satış)

◼STERLİN: 60,86 (Alış) - 60,87 (Satış)

KAPALIÇARŞI VE SERBEST PİYASADA SON DURUM

19 Mayıs resmi tatili sebebiyle bugün Türkiye'de bankalar ve resmi finans kurumları kapalıdır. Bu durum dijital bankacılık kanallarında alım-satım makas aralıklarının (makas payı) açılmasına neden olabilir. Fiziki altın alım ve satımı yapmak isteyen yatırımcılar için Kapalıçarşı'da nöbetçi döviz büroları ve sınırlı sayıdaki kuyumcu üzerinden işlemler serbest piyasa fiyat tarifesiyle devam etmektedir.

Canlı altın fiyatları | 19 Mayıs 2026

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (19 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 6.649,24 TL 6.650,10 TL
Çeyrek Altın 10.839,00 TL 10.902,00 TL
Yarım Altın 21.678,00 TL 21.797,00 TL
Tam Altın 42.659,79 TL 43.499,04 TL
Ata Altın 43.992,91 TL 45.100,23 TL
22 Ayar Bilezik 6.054,38 TL 6.098,67 TL
Gümüş 110,97 TL 110,06 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 19 Mayıs Salı günü saat 07.20 itibarıyla alınmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

İşte Cimbom'un listesindeki 3 yıldız orta saha!
F.Bahçe'nin Brezilyalı golcü için teklifi ortaya çıktı!
DİĞER
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
Küresel enerji krizine karşı Türkiye masada: İstanbul'daki dev zirve öncesi Hürmüz bağımlılığını bitirecek 3 rota
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a Bernardo Silva müjdesi!
Aziz Yıldırım'dan PSG'nin golcüsüne kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brezilya'nın kadrosu belli oldu! Ederson ve Sara... Brezilya'nın kadrosu belli oldu! Ederson ve Sara... 00:52
Brezilya'nın kadrosu belli oldu! Ederson ve Sara... Brezilya'nın kadrosu belli oldu! Ederson ve Sara... 00:50
Safi'den flaş transfer açıklaması! Safi'den flaş transfer açıklaması! 00:30
İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu! İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu! 00:30
F.Bahçe'nin Brezilyalı golcü için teklifi ortaya çıktı! F.Bahçe'nin Brezilyalı golcü için teklifi ortaya çıktı! 00:29
Uslu'dan flaş G.Saray sözleri! Uslu'dan flaş G.Saray sözleri! 00:29
Daha Eski
Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması! Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması! 00:29
Yıldız futbolcu, G.Saray'a veda etti! Yıldız futbolcu, G.Saray'a veda etti! 00:29
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! 00:29
G.Saray'da 3 ayrılık birden! Son maçlarına çıktılar G.Saray'da 3 ayrılık birden! Son maçlarına çıktılar 00:29
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a! F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a! 00:29
F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! 00:29