Canlı altın fiyatları | 16 Mayıs gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI | 16 Mayıs Cumartesi hafta sonu tatiline girerken, ekonomi gündeminin odağında altın piyasasındaki sert satış baskısı yer alıyor. Bir önceki işlem gününü 6 milyon 860 bin liradan tamamlayan standart altının kilogramı, cuma günü yatırımcıların kar realizasyonuna gitmesiyle birlikte 6 milyon 654 bin 600 liraya kadar çekildi. Gün boyu en düşük 6 milyon 645 bin TL tabanını test eden kıymetli metal, KMKTP bünyesinde 830,18 kilogramlık işlem miktarı ve 5,5 milyar lirayı aşan işlem hacmiyle haftayı noktaladı. Küresel piyasalarda ons altının 4.700 dolar sınırından hızlıca 4.550 dolar bandına gerilemesi, yurt içinde de fiyatların dengelenmesine yol açtı. İşte serbest piyasada da hissedilen bu düşüşün ardından oluşan 16 Mayıs güncel fiyat tablosu!

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.644,06 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.644,89 TL

16 MAYIS CUMARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,43 (Alış) - 45,59 (Satış)

◼EURO: 52,71 (Alış) - 53,27 (Satış)

◼STERLİN: 60,36 (Alış) - 61,05 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 551 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 551 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3 düşüşle 6 milyon 654 bin 600 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45,3559 lira, satışta 45,5377 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,3165 lira, satışta 45,4981 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1628, sterlin/dolar paritesi 1,3336 ve dolar/yen paritesi 158,652 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,8 artışla 105,8 dolardan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (16 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.644,06 TL 6.644,89 TL Çeyrek Altın 10935.0000 TL 11045.0000 TL Yarım Altın 21871.0000 TL 22084.0000 TL Tam Altın 42.641,04 TL 43.479,94 TL Ata Altın 43.973,58 TL 45.080,43 TL 22 Ayar Bilezik 6.038,95 TL 6.133,11 TL Gümüş 111,10 TL 111,19 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 16 Mayıs Cumartesi günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.