DGS çıkmış sorular ve cevapları PDF indir | Son 5 yıl soru kitapçığı ve cevap anahtarı

2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) maratonunda en kritik döneme girildi. 15 Mayıs'ta başlayan resmi başvuru süreciyle birlikte adaylar sınav için ilk adımı atarken, bir gözleri de 19 Haziran'da gerçekleştirilecek olan sınav gününde. Sayısal ve sözel akıl yürütme becerilerini ölçen DGS'de, her yıl benzer konulardan ve paralel mantık dizilimlerinden sorular yöneltiliyor. Bu durum, geçmiş yıllarda ÖSYM tarafından sorulmuş olan soruları çözmeyi, hazırlık sürecinin en değerli parçası haline getiriyor. Son yılların sınav trendlerini inceleyen uzmanlar, özellikle yeni nesil matematik soruları ve uzun paragraf yapıları için çıkmış soruların mutlaka süre tutularak çözülmesi gerektiğinin altını çiziyor. İşte DGS çıkmış sorular ve cevap anahtarları!

2026 DGS NE ZAMAN?

Ön lisans eğitimini lisans seviyesine taşımak isteyen binlerce adayın katılım sağlayacağı 2026 Dikey Geçiş Sınavı, 19 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinde tek oturum halinde gerçekleştirilecektir. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümlerden oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilecek.

DGS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Dikey Geçiş Sınavı'na katılım sağlayan adayların elde ettikleri puanların kullanım süresi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmeliklerle net bir kurala bağlanmıştır. DGS'den alınan sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanları sadece sınavın yapıldığı eğitim öğretim yılı için geçerlilik taşımaktadır. Bu doğrultuda 19 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınavdan alınan puanlar, yalnızca 2026-2027 eğitim öğretim yılı tercih ve yerleştirme işlemlerinde kullanılabilecektir. Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen ya da yerleştiği halde kayıt yaptırmayan adayların bu puanı bir sonraki yıla devretmesi veya 2027 yılında yapılacak yerleştirmelerde kullanması mümkün değildir.

DGS ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAP ANAHTARI

👉2025 DGS ÇIKMIŞ SORULAR | Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı PDF

👉2024 DGS ÇIKMIŞ SORULAR | Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı PDF

👉2023 DGS ÇIKMIŞ SORULAR | Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı PDF

👉2022 DGS ÇIKMIŞ SORULAR | Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı PDF

👉2021 DGS ÇIKMIŞ SORULAR | Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı PDF

👉2020 DGS ÇIKMIŞ SORULAR | Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı PDF