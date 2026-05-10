Canlı altın fiyatları | 10 Mayıs gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum!

Ziraat Türkiye Kupası
Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri! Haftanın son işlem gününde gram altın ve çeyrek altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. "Bugün gram altın kaç para?" ve "Çeyrek altın ne kadar oldu?" soruları arama motorlarında zirveye yerleşirken, Kapalıçarşı'daki makas aralığı ve canlı rakamlar netleşti. İşte 10 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2026 06:52
CANLI ALTIN FİYATLARI | Küresel piyasalardaki ons altın hareketliliği ve döviz kurlarındaki değişimler, yurt içinde altın fiyatlarını rekora taşımaya devam ediyor. 10 Mayıs 2026 sabahına 6.875 TL seviyelerinden başlayan gram altın, yatırımcısını sevindirirken düğün hazırlığı yapanları düşündürüyor. "Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?" sorusu gündemdeki yerini korurken, uzmanlar Kapalıçarşı'daki canlı verilere dikkat çekiyor. İşte sosyal medyada en çok paylaşılan resimli altın fiyatları listesi ve 22 ayar, 18 ayar, 14 ayar altın gram fiyatı hesaplama detayları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.874,79 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.875,62 TL

10 MAYIS PAZAR CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,29 (Alış) - 45,40 (Satış)

◼EURO: 53,47 (Alış) - 53,56 (Satış)

◼STERLİN: 61,86 (Alış) - 61,94 (Satış)

Canlı altın fiyatları 10 Mayıs 2026

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 708 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 708 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 6 milyon 895 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,19, bileşik getirisi yüzde 40,65 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45,1584 lira, satışta 45,3393 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,1250 lira, satışta 45,3058 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1771, sterlin/dolar paritesi 1,3621 ve dolar/yen paritesi 156,631 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,31 düşüşle 100 dolardan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (10 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 6.874,79 TL 6.875,62 TL
Çeyrek Altın 11.170,00 TL 11.296,00 TL
Yarım Altın 22.339,00 TL 22.557,00 TL
Tam Altın 44.535,00 TL 44.943,00 TL
Ata Altın 45.713,82 TL 46.079,93 TL
22 Ayar Bilezik 6.229,90 TL 6.520,00 TL
Gümüş 113,73 TL 119,99 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 10 Mayıs Pazar günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.

Kavukcu'dan Osimhen açıklaması! Teklif var mı?
Galatasaray 26. kez şampiyon!
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
Galatasaray 26. kez şampiyon! Cimbom Antalyaspor'u 4-2 yendi
G.Saray'ın Devler Ligi'nde rakipleri belli oldu! Kura ne zaman çekilecek?
G.Saray'ın kasası dolacak! İşte o dev gelir
Kupayı istiyoruz Kupayı istiyoruz 01:36
Galatasaray 26. kez şampiyon! Galatasaray 26. kez şampiyon! 01:17
Kavukcu'dan Osimhen açıklaması! Teklif var mı? Kavukcu'dan Osimhen açıklaması! Teklif var mı? 01:17
Okan Buruk 26. şampiyonluğu değerlendirdi! Okan Buruk 26. şampiyonluğu değerlendirdi! 01:17
G.Saray'dan F.Bahçe'ye: Game over G.Saray'dan F.Bahçe'ye: Game over 01:17
G.Saray'ın kasası dolacak! İşte o dev gelir G.Saray'ın kasası dolacak! İşte o dev gelir 01:17
G.Saray'ın Devler Ligi'nde rakipleri belli oldu! Kura ne zaman çekilecek? G.Saray'ın Devler Ligi'nde rakipleri belli oldu! Kura ne zaman çekilecek? 01:17
Futbolculardan Okan Buruk'a sulu baskın! Futbolculardan Okan Buruk'a sulu baskın! 01:17
F.Bahçe'den flaş açıklama! F.Bahçe'den flaş açıklama! 01:17
Başkan Erdoğan'dan G.Saray'a tebrik! Başkan Erdoğan'dan G.Saray'a tebrik! 01:17
Duran'dan olay hareket! G.Saray'ın şampiyonluğu sonrası... Duran'dan olay hareket! G.Saray'ın şampiyonluğu sonrası... 01:17
Galatasaray'dan flaş Okan Buruk videosu! Galatasaray'dan flaş Okan Buruk videosu! 01:17