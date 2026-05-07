Az önce deprem mi oldu? | 7 Mayıs son depremler listesi AFAD, Kandilli Rasathanesi

Son dakika deprem haberleri... Mayıs ayının ilk haftası sismik hareketliliğin sürdüğü bir geceyi geride bıraktı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, saat 00:35'te Malatya'nın Doğanşehir ilçesi 3.2 büyüklüğündeki sarsıntıyla hareketlendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Balıkesir Sındırgı, Sivas Kangal ve Erzurum Şenkaya'da yerin farklı derinliklerinde depremler kaydedildi. Uzmanlar bu sarsıntıların bölgedeki aktif fay hatları üzerinde meydana gelen olağan hareketlilikler olduğunu belirtiyor. İşte 7 Mayıs 2026 itibarıyla sismik kayıtlara yansıyan o liste...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 7 MAYIS 2026

Doğanşehir (Malatya): Saat 00:35'te yerin 9.35 km derinliğinde 3.2 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

Sındırgı (Balıkesir): Saat 02:15'te yerin 12.05 km derinliğinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kangal (Sivas): Saat 04:38'de 2.1 büyüklüğünde bir hareketlilik rapor edildi.

Şenkaya (Erzurum): Saat 05:40'ta 2.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

