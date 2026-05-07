Ziraat Türkiye Kupası
Canlı altın fiyatları | 7 Mayıs Perşembe gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum!

Altın fiyatları iki günlük sessizliğini bozarak yükselişe geçti. 7 Mayıs 2026 sabahı paylaşılan verilere göre; Borsa İstanbul'da (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,3 değer kazanarak 6 milyon 785 bin lira seviyesine ulaştı. Ons altının 4 bin 690 dolar bandını zorlamasıyla birlikte gram altın serbest piyasada 6 bin 830 lirayı aştı. Yatırımcıların mercek altına aldığı "altın fiyatları bugün ne kadar" ve "altın neden yükseliyor" sorularının tüm yanıtları haberimizde.

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2026 06:53
CANLI ALTIN FİYATLARI | 7 Mayıs Perşembe günü, altın piyasası haftanın en hareketli saatlerini yaşıyor. Salı günü 6 milyon 630 bin liraya kadar gerileyen standart altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışla birlikte 6 milyon 785 bin liraya fırlayarak adeta küllerinden doğdu. Küresel piyasalarda ons altının 4.697 dolara kadar tırmanması, iç piyasada gram altını 6 bin 832 lira seviyelerine taşıdı. Fed'in temkinli duruşunun ardından gelen küresel talep artışı, kıymetli madeni yeniden yatırımcısının favorisi haline getirdi. Serbest piyasada çeyrek altın 11 bin 222 liradan, Cumhuriyet altını ise 44 bin 649 liradan satılırken; analistler yükselişin devamı için ABD verilerinin kritik olduğunu belirtiyor. İşte 7 Mayıs 2026 itibarıyla canlı piyasa dökümü...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.843,54 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.844,44 TL

7 MAYIS PERŞEMBE CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,21 (Alış) - 45,24 (Satış)

◼EURO: 53,22 (Alış) - 53,34 (Satış)

◼STERLİN: 61,61 (Alış) - 61,72 (Satış)

Canlı altın fiyatları 7 Mayıs 2026

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 697 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda gün sonu itibarıyla 4 bin 697 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 6 milyon 785 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,92, bileşik getirisi yüzde 41,52 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45,1120, satışta 45,2928 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,1024, satışta 45,2831 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1753, sterlin/dolar paritesi 1,3599 ve dolar/yen paritesi 156,414 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 7,6 düşüşle 100,7 dolardan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (7 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 6.843,54 TL 6.844,44 TL
Çeyrek Altın 11.131,00 TL 11.245,00 TL
Yarım Altın 22.255,00 TL 22.456,00 TL
Tam Altın 43.706,94 TL 44.565,92 TL
Ata Altın 45.072,78 TL 46.206,38 TL
22 Ayar Bilezik 6.198,45 TL 6.240,02 TL
Gümüş 113,30 TL 113,39 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 7 Mayıs Perşembe günü saat 06.08 itibarıyla alınmıştır.

Hakan Safi'nin ilk transferi belli oldu!
G.Saray'dan Van Dijk bombası!
Beşiktaş'ta ayrılık vakti! İlk yolcu belli oldu...
CHP'li Hasan Akgün İmamoğlu’nun vurgun modelini kopyaladı: Ali Nuhoğlu'nun yakınlarına 100 milyonluk 10 daire
Dünya devinden flaş Osimhen hamlesi! Teklif ortaya çıktı
F.Bahçe eski futbolcusunu gündemine aldı!
FIA'dan Türkiye için sürpriz açıklama! 01:24
FIA'dan Türkiye için sürpriz açıklama! 01:23
Devler Ligi'nde finalin adı belli oldu! 00:53
Jesus'tan F.Bahçelileri kızdıracak itiraf! 00:53
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması! 00:53
Dünya devinden flaş Osimhen hamlesi! Teklif ortaya çıktı 00:53
F.Bahçe'de seçim tarihi mi değişiyor? 00:53
F.Bahçe Beko sonunu getiremedi! 00:53
G.Saray'dan Lang kararı! 00:53
F.Bahçe'de o isim adaylıktan çekildi! 00:53
Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı! 00:53
Beşiktaş'ın orta sahası İtalya'dan! 00:53